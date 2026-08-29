"Мы гордимся своими воинами": как в Украине чтят память погибших защитников и защитниц. Фото акций из разных областей

29 августа Украина ежегодно чтит память павших защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. В разных городах нашей страны прошли мероприятия в память о героях, а также была объявлена общенациональная минута молчания.

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OBOZ.UA собрал информацию о том, как в Украине чтят память погибших воинов. К мероприятиям присоединились семьи погибших военнослужащих, представители Вооруженных сил и другие неравнодушные украинцы

Обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня защитников и защитниц. Он подчеркнул необходимость помнить и чтить каждую жизнь, отданную за государство и свободу Украины.

"Сегодня, как и каждый год в этот день, мы чтим память погибших защитников и защитниц Украины, павших в борьбе за независимость и целостность Украины. Мы гордимся своими воинами. Мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам – всем, кто сегодня защищает Украину, и всем, кто отдал за нее свою жизнь", – написал глава государства.

Киев

В 9:00 состоялась общенациональная минута молчания – на Майдане Независимости движение транспорта остановилось, люди вышли из машин и почтили память погибших. К мероприятию присоединились семьи погибших военнослужащих, представители Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и др.

"Сегодня, в День памяти погибших защитников и защитниц, мы вспоминаем одну из первых самых трагических страниц в истории украинской армии, когда в Иловайском котле погибло очень много людей. Этот день в 2019 году был провозглашен днем памяти всех погибших. После 2022 года действительно есть много тех, кого стоит вспомнить. Это наша небольшая возможность побыть всем вместе в этом горе, в этой боли и осознать масштаб потерь в целом", – рассказала координатор и основательница общественной организации "Вшануй" Екатерина Даценко.

Ко Дню памяти в культурных учреждениях Киева прошли художественные и просветительские мероприятия.

Так, в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" до 18 сентября продлится выставка литовской художницы Беаты Куркуль, посвященная памяти защитников и защитниц Украины.

29 августа Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей присоединилась к национальной акции в честь павших Героев "Стол памяти".

Черкассы

В Черкассах в этот день состоялся патриотический забег "Чту воинов, бегу за Героев Украины". Об этом сообщило Суспільне Черкаси. Предварительно на него зарегистрировалось 340 человек, однако утром регистрация еще продолжалась, поэтому фактически собралось около 400 человек.

Директор Черкасского областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех" Мария Шелест отметила, что в Черкассах патриотический забег проводят шестой год подряд.

"Забег в этот день проходит по всей Украине. В десять часов все одновременно стартовали. Предварительно зарегистрировались около 340 человек, но утром ещё проходила дополнительная регистрация. Фактическая регистрация показывает большее количество людей – ориентируемся на 400 участников", – рассказала она.

Львов

Во Львове ко Дню памяти погибших защитников и защитниц Украины состоялась акция-инсталляция "Куда делись все цветы?", посвященная этому дню. Люди собрались у памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить память павших воинов, сообщило Суспільне Львів. Люди приносили подсолнухи как символ дня памяти.

Сначала была объявлена минута молчания, после чего участники совместно исполнили гимн, "Молитву украинского националиста" и зажгли лампадки.

Кропивницкий

29 августа в Кропивницком состоялось возложение цветов и заупокойная лития в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщили в Кропивницком городском совете.

В День памяти защитников и защитниц представители городских и областных властей, семьи погибших военнослужащих, ветераны, военные, общественность и неравнодушные горожане собрались на Аллеях почетных воинских захоронений Дальневосточного и Ровенского кладбищ, чтобы отдать дань уважения павшим Героям.

Житомир

В Житомире чествование павших героев началось с общенациональной минуты молчания и исполнения Государственного гимна Украины военным духовым оркестром, сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

В этом году на Аллее Героев в Житомире открыли и освятили 16-й мемориальный стенд с портретами защитников и защитниц, погибших, защищая Украину.

К мемориальным мероприятиям присоединились заместители начальника ОГА Александр Федько и Виктор Градивский, представители областной и городской власти, военнослужащие, духовенство, семьи погибших героев, общественность и жители Житомира.

Запорожье

В Запорожье в этот день семьям военных, погибших при защите Украины, вручили государственные награды, сообщили в Запорожской областной государственной администрации. Посмертно были награждены 39 военнослужащих, которые служили в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и защищали Украину на различных направлениях.

Когда была установлена дата чествования защитников и защитниц

День памяти защитников и защитниц Украины – это государственный памятный день, который отмечается ежегодно 29 августа в честь памяти военнослужащих и добровольцев, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дата была установлена в 2019 году указом президента Украины. Она связана с Иловайской трагедией 2014 года. 29 августа российские войска нарушили договоренности о безопасном коридоре и расстреляли украинских бойцов, которые выходили из окружения под Иловайском.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Украинского национального пантеона и рассказал, кто будет определять украинских героев. Он также призвал государственных чиновников и представителей общин активнее привлекать ветеранское сообщество к политике чествования.

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