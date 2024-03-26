Никогда так не делайте: какие ошибки в макияже гарантированно прибавляют возраст

Каждая женщина стремится сохранить свою красоту и молодость, и макияж может стать верным союзником в этом деле. Благодаря правильному подбору цветов и техники нанесения можно подчеркнуть преимущества лица и скрыть мелкие недостатки.

Однако часто в погоне за красотой, женщины совершают неочевидные, но существенные ошибки, которые добавляют возраст. О них подробнее рассказала эксперт по красоте Ханна Бетс для Daily Mail.

Эффект маски

Стремление к безупречной коже понятно, но толстый слой тонального крема и искусственное контурирование может подчеркнуть морщины, тусклость и другие недостатки.

Поэтому одной из наиболее вопиющих ошибок, по мнению экспертов, является "эффект маски". Это явление характеризуется тяжелым нанесением макияжа, который скрывает естественные черты лица и может резко прибавить возраст. Поэтому следует использовать легкие, естественные цвета и текстуры.

Замените черную подводку на коричневую, смешайте тональный крем с увлажняющим для более легкого покрытия и откажитесь от бронзера. Сначала вам может показаться, что макияж будет недостаточным, но на самом деле он будет смотреться естественно и легко.

Матовое покрытие

Взрослым женщинам часто рекомендуют избегать блеска в своем макияже. Но молодая и здоровая кожа обычно имеет естественный блеск, поэтому чтобы выглядеть лучше, стоит его подчеркнуть.

Перед нанесением тонального крема обязательно используйте SPF. Пока он полностью не впитался, нанесите легкое покрытие и добавьте лицу объем с помощью хайлайтера.

Тонкие брови

Тонкие брови снова возвращаются в моду, но они все еще не лучший выбор для тех, кто пытается выглядеть моложе. С возрастом у каждого человека брови начинают быть более редкими и тонкими, поэтому если вы не хотите добавить себе несколько лет, то не выщипывайте их слишком сильно, и заполните карандашом для бровей все пробелы между волосками.

Устаревшие техники

Классический стандартный макияж может быть слишком скучным, устаревшим и раскроет ваш возраст. Чтобы оставаться в тренде и излучать уверенность, нужно наблюдать за молодежью, меняться и менять свой макияж.

Не сторонитесь экспериментов и исследований. Используйте новые тренды, бренды и техники, чтобы ваш образ оставался ярким и живым.

Дешевые продукты

Все мы непременно заметили, насколько сильно и быстро растут цены на все и косметические средства не исключение. Но это не повод покупать дешевую и некачественную продукцию, которая плохо повлияет на состояние вашей кожи.

Всегда можно найти более бюджетные аналоги привычным вам средствам. Или начните покупать качественную косметику, но в меньшем количестве.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы по макияжу для женщин 50+.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.