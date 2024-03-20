Как выбрать лучший тональный крем для зрелой кожи, который 'размоет' морщины: советы профессионалов

С возрастом кожа теряет упругость и становится тусклой, так что следует отказаться от пудровой основы, поскольку она имеет тенденцию "погружаться" в тонкие линии и морщины, тем самым делая их более выраженными. Чтобы достичь более мягкого, сияющего и естественного вида, следует обратить внимание на увлажняющие формулы. крема или сыворотки.

Эксперты рассказали, как выбрать тональный крем для зрелой кожи и скрыть морщинки. Эффективные советы дали настоящие профессионалы: визажист Менди Брайс, эксперт по макияжу Алексис Чепмен и генеральный директор Eye Makeup Lab Виви Минтара.

Профессиональный совет №1

С возрастом следует отказаться от пудровых средств для макияжа. Питательный крем или сыворотка станут лучшим выбором. Кожу следует увлажнять и насыщать питательными компонентами. Так что эксперты советуют выбирать увлажняющие тональные основы и праймеры.

Причина в том, что кожа теряет влагу с возрастом, что часто приводит к появлению неровностей при нанесении макияжа.

Профессиональный совет №2

Перед нанесением крема или сыворотки следует сначала добавить увлажняющий праймер. С помощью этого продукта консиллер и тональная основа станут гораздо качественнее скользить по коже, не забиваясь в поры.

"Лучшие типы праймеров для текстурированной и зрелой кожи должны иметь в названии слово "увлажняющий", – объясняет Чепмен.

Она рекомендует искать праймеры, содержащие гиалуроновую кислоту и ретинол. Праймер поможет снизить видимость морщин и создать более гладкий и устойчивый результат.

Профессиональный совет №3

Ищите основы с витаминами. Витамины помогают восстановить кожу и повысить эластичность, в частности, витамин А (ретинол) является ключевым ингредиентом в продуктах против старения – он прекрасно действует на тонкие морщины и улучшает эластичность.

Витамины группы В увлажняют и разглаживают кожу.

Витамин С также оказывает увлажняющий и осветительный эффект, а витамин Е очищает кожу от пигментных пятен.

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