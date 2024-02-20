Визажистка раскрыла секрет, как быстро избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами – распространенная проблема. Но не такая острая как то, что большинство консиллеров не способны справиться с ними. Даже если кажется, что вам наконец-то удалось перекрыть фиолетовые или серые дуги под глазами и скрыть следы усталости, то, вероятно, этот эффект не будет долгосрочным, и уже через несколько часов лицо вновь обретет усталый вид.

Впрочем, решение есть! Об этом бьюти-трюке почему-то знает небольшое количество девушек. Пока одни жалуются, что консиллер не справляется, другие уже давно дополнили свою косметичку корректором для глаз. Об этом чудо-средстве рассказала профессиональная визажистка Холли Эллис редактору платформы Who What Wear.

Что такое корректор под глаза?

По словам Эллис, "корректор под глаза – это секрет уменьшения темных и уставших участков под глазами". Продукт, с первого взгляда, имеет точно такой же вид как консиллер, но разница на самом деле велика. Самое основное, что корректор наносят предварительно, то есть перед консиллером. Он не покрывает темную зону кожи более светлым тоном, а нейтрализует тени под глазами и помогает скрыть какие-либо изменения цвета. При этом сам корректор может быть зелёного, фиолетового, оранжевого, желтого, розового или белого оттенков.

Чем корректор отличается от консиллера?

Как мы уже упоминали, вместо того, чтобы скрывать темные круги или пятна, этот продукт предназначен для коррекции. "Корректоры отличаются тем, что они помогают устранять изменение цвета и никогда не имеют оттенка, что соответствует тону кожи, в отличие от консиллера", – пояснила визажистка.

Как наносить корректор под глаза?

Интересно, что корректор работает только в тандеме с дополнительным средством – тональной основой или тем же консиллером. Впрочем, как мы уже отмечали выше, наносить его нужно первым. "После коррекции вы увидите, что вам нужно совсем небольшое количество консиллера, чтобы вернуть естественный оттенок кожи... В зависимости от формулы, вы можете наносить средство пальцами или небольшой кисточкой", – уточнила Холли Эллис.

Как выбрать правильный оттенок?

Выше вы уже могли узнать, что корректоры бывают совершенно разных цветов. То есть, если при выборе консиллера вы ориентируетесь на собственный тон кожи и выбираете наиболее приближенный к нему оттенок продукта, то в случае с корректором следует ориентироваться на его назначение. Например, оранжевый корректор – лучший вариант для маскировки кругов под глазами, особенно с темным синеватым оттенком. Небольшое количество корректора придаст уставшей и посеревшей коже более здоровый вид.

Тем временем зеленый цвет – противоположность красному, а потому прекрасно подходит для нейтрализации красных пятен на коже. Его, кстати, можно использовать в дуэте с оранжевым "коллегой", чтобы скрыть под глазами все жилки. Желтый корректор придаст усталой коже сияния и более теплого оттенка, а фиолетовый – подойдет для нейтрализации нежелательных желтых оттенков кожи.

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