Какие румяна подойдут для зрелой кожи: лайфхаки, как сделать лицо моложе

Со временем наша кожа теряет упругость, эластичность, появляются морщинки и тусклый цвет лица. Это естественный процесс, но это не значит, что мы не можем ему противостоять.

С помощью правильно подобранной косметики, в частности румян, можно визуально омолодить лицо. О том, как это сделать, поведали SheFinds.

Румяна могут не только скорректировать ваше лицо, придать ему свежесть, но и омолодить вас на несколько лет.

Кремовые или жидкие румяна

Лучший тип румян для стареющей, морщинистой или текстурированной кожи – это кремовый или жидкий. Также важно, чтобы они не имели добавленного мерцания или блеска, потому что блестки могут привлечь излишнее внимание к текстуре кожи и морщинам.

Цвет

Эксперты советуют выбирать цвета "молодости", например, такие как роза, прохладный персик, коралловый, терракотовый и мягкий красный. Однако многое также зависит от вашего тона кожи.

Если вам больше подходят золотые украшения, то у вас, вероятно, теплый подтон. Тогда вам подойдут цвета с красным основанием, как коралловые, розовые с бронзовыми оттенками и даже приглушенный красный.

Людям с холодным подтоном, как правило, подходят серебряные украшения и румяна с небольшим синим оттенком, например, фиолетово-розовые.

Способ нанесения

Чтобы визуально подтянуть лицо, следует наносить румяна снизу вверх. То есть делайте не круговые, а длинные движения от яблок щек до висков, словно подтягивая свои щечки вверх.

Если вы используете жидкие или кремовые румяна, то с растушевкой не возникнет никаких проблем, ведь они очень хорошо скользят по коже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новой технике контурирования, что сделает ваше лицо модельным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.