Лицо будет светиться изнутри: советы по макияжу для женщин 50+

Возраст – это всего лишь цифра, и все это прекрасно понимают. Люди в возрасте сегодня ведут активный образ жизни, ухаживают за собой, излучают уверенность и имеют невероятное желание жить.

Правильно подобранный макияж может стать отличным инструментом, чтобы подчеркнуть естественную красоту взрослой женщины. Издание Kobieta поделилось советами, которые помогут им выглядеть и чувствовать себя на все сто.

Основание под макияж

Сначала нанесите легкий увлажняющий крем на лицо, чтобы уменьшить видимость изломов и мелких морщин на коже.

Для того чтобы сделать сияющее покрытие, которое подтянет вашу кожу и подсветит цвет лица, используйте подсвечивающую базу под макияж.

Консиллер

Ключевым элементом омолаживающего макияжа станет нанесение консилера под глаза. Следует выбирать кремовое средство, потому что оно лучше скроет темные круги и осветит эту часть лица. Главное, избегайте слишком тяжелых корректоров, которые могут подчеркнуть морщинки.

Тональный крем

Правильно подобранная основа выровняет тон кожи, скроет недостатки, но не будет смотреться искусственно. Выбирайте легкие тональные кремы со средним уровнем покрытия и избегайте матового цвета. Он могут сделать лицо более "тяжелым".

Пудра

Пудра может сделать вашу кожу шелковистой и гладкой. Уделите особое внимание участкам вокруг носа и подбородку, но не переусердствуйте.

Хайлайтер

Нежные световые акценты на скулах, верхней губе и надбровной дуге придадут блеск макияжу и визуально подтянут лицо.

Тени

Выбирайте естественные, теплые оттенки теней, такие как коричневый, бежевый или розовый и избегайте черных цветов.

Подводка

Подводка может придать взгляду четкость и визуально скорректировать форму глаза. Делайте четкие, тонкие линии и избегайте слишком широких, тяжелых или длинных.

Брови

Ухоженные брови, которые имеют изящную форму, раскрывают взгляд и придают лицу молодость.

Губы

Если вы достаточно ярко накрасили глаза, то лучше подчеркнуть губы только блеском. Однако если нет, то можете смело использовать яркую помаду, например классическую красную.

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