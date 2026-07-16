Не носите их: 6 футболок, которые вышли из моды

Футболка уже давно стала базовой вещью гардероба, без которой трудно представить повседневный образ. Однако даже такая универсальная деталь гардероба подвержена влиянию модных тенденций. Если классические однотонные модели остаются актуальными годами, то некоторые фасоны и принты стремительно теряют популярность.

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Как отмечают модные эксперты, в 2026 году несколько привычных моделей футболок окончательно уступили место новым трендам. Who What Wear назвало те варианты, которые уже выглядят устаревшими.

Футболки тай-дай

Несколько лет назад разноцветный принт тай-дай был одним из главных летних трендов, однако сегодня он практически исчез из гардеробов модниц. Вместо этого на первый план вышли футболки в ретро-полоску.

Особенно популярными стали модели с яркими цветными полосами, напоминающие эстетику 90-х и начала 2000-х. Они прекрасно сочетаются как с джинсами, так и с юбками или шортами.

Футболки с закатанными рукавами

Модели, у которых короткие рукава имеют специально подвернутые манжеты, больше не считаются актуальными. Вместо них модные инфлюенсеры и знаменитости, в частности Хейли Бибер и Дуа Липа, все чаще выбирают простые белые топы с длинными рукавами.

Такие лонгсливы могут быть как приталенными, так и оверсайз, но обязательно с круглым вырезом – именно этот фасон называют одним из самых стильных в новом сезоне.

Футболки, завязанные узлом

Тренд на завязывание футболки узлом на талии остался в прошлом. Вместо этого в моду вернулись бейсболки с контрастными рукавами. Они придают образу легкую спортивную эстетику и в то же время создают ретро-настроение.

Футболки с небольшими логотипами

Лаконичные логотипы постепенно уступают место более выразительным графическим принтам. Особую популярность приобрели "туристические" футболки с названиями городов, курортов или знаковых мест.

Интерес к такому дизайну возрос после показа коллекции Chanel Métiers d'Art, где появились культовые футболки с надписью I love NY. С тех пор модники активно носят модели, посвященные разным уголкам мира.

Футболки с декором

Футболки с большим количеством декоративных элементов, стразов или сложной отделки больше не являются фаворитами сезона. Вместо этого актуальность приобрели спортивные модели, вдохновленные футбольными клубами, бейсболом, теннисом и другими видами спорта.

Футболки с кармашком

Еще один фасон, который постепенно уходит из модного гардероба, – футболки с небольшим кармашком на груди.

Вместо них дизайнеры советуют обратить внимание на футболки с контрастной окантовкой на воротнике и рукавах. Они отсылают к эстетике 70-х и 80-х годов и легко освежают даже самый простой образ.

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