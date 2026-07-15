Названы 9 моделей летней обуви, которые никогда не выйдут из моды

Модные тенденции меняются каждый сезон, однако некоторые модели обуви остаются актуальными на протяжении десятилетий. Этим летом дизайнеры все чаще делают ставку на вневременную классику, которая легко вписывается в любой гардероб и не теряет своей привлекательности независимо от трендов.

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Как пишет Vogue Italia, существует целых девять моделей летней обуви, которые стоит иметь в шкафу. Они сочетают в себе комфорт, универсальность и лаконичный дизайн, поэтому остаются модными год за годом.

Шлепанцы

Шлепанцы давно перестали быть исключительно пляжной обувью. Благодаря популярности минимализма они стали полноценной частью городского гардероба. Сегодня их сочетают с широкими брюками, юбками миди и другой одеждой.

Капри-сандалии

Эта модель стала культовой еще в 1950–1960-х годах благодаря Жаклин Кеннеди и Брижит Бардо. Капри-сандалии отличаются ультраплоской кожаной подошвой и тонкими ремешками из кожи или замши. Они ассоциируются со стилем Dolce Vita и элегантным отдыхом на побережье, а их сдержанный дизайн делает их актуальными и сегодня.

Сандалии с ремешками

Классические сандалии с ремешками остаются одним из самых практичных вариантов на лето. Благодаря застежкам они хорошо фиксируют стопу, обеспечивают комфорт во время длительных прогулок и при этом выглядят элегантно.

Плоские тапочки

Плоские тапочки не имеют застежек, поэтому их легко надевать, а лаконичный силуэт позволяет сочетать эту обувь практически с любой летней одеждой – от джинсов до льняных костюмов и платьев.

Рыбацкие сандалии

Эта модель вдохновлена традиционной рыбацкой обувью и узнаваема благодаря характерному переплетению ремешков, которое частично закрывает стопу. Такие сандалии обеспечивают ногам большую поддержку, чем обычные открытые модели.

Босоножки на толстом каблуке

Благодаря устойчивой конструкции босоножки на толстом каблуке значительно удобнее классических шпилек, а невысокий каблук позволяет носить их в течение всего дня. Это универсальный вариант как для работы, так и для вечерних выходов.

Сандалии на танкетке

Танкетка снова вернулась в моду, однако в более сдержанном исполнении. Современные модели отличаются простыми формами без лишнего декора, что придает им элегантность. Такая обувь добавляет несколько сантиметров роста, не жертвуя комфортом.

Мюли

Мюли с открытой пяткой остаются одной из самых универсальных моделей женской обуви. Они могут быть как на высоких шпильках, так и на небольшом каблуке kitten heel. Благодаря этому их легко адаптировать как к деловым образам, так и к повседневному или праздничному гардеробу.

Сандалии на каблуке

Туфли на шпильке с ремешками сочетают в себе классические вьетнамки и босоножки на каблуке. Эта модель отсылает к минималистичной моде начала 2000-х и одинаково удачно дополняет как дневные, так и вечерние образы.

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