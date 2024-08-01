Маникюр на август 2024: самые модные тренды уходящего лета

Август уже начался, поэтому самое время обдумывать, какой маникюр будет радовать глаз в этом месяце. Цветовые дизайны или более нюдовая палитра? Выбор за вами, пока лето продолжается и сезон массовых отпусков не закончился – самое время воплотить все свои самые модные и желанные идеи в маникюр.

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Мастер маникюра Ханна Мазза рассказала InStyle, что в августе 2024 в тренде 3D-акценты, узоры в стиле mix and match, наклейки на ногти, пламенные дизайны, фруктовые нейл-арты и ностальгия по эпохе 2000-х.

На самом деле, модный маникюр августа является плавным переходом или даже дополнением к тому, что было популярным в июле. Яркие цвета, самовыражение, неон, 3D... Более того, трендовые оттенки июня задали настроение всему лету, ведь все они из месяца в месяц не теряют позиции лидеров.

Золотые наклейки

Идеальный маникюр для тех, кто предпочитает спокойные цвета ногтей и не любит экспериментировать с яркими оттенками. Нужно начать с нюдового основания, а затем добавить сверху золотые наклейки и покрыть их прозрачным топом.

Яркая абстракция

Этот маникюр может сочетать цвета, которые, на первый взгляд, не сочетаются. Он очень прост в создании.

Животный принт

Мы привыкли видеть животный принт на ногтях только в базовых цветах. Поэтому, может, стоит попытаться создать смесь из глитерного цветного основания и черных узоров?

Mix and match

Уже несколько лет идеи mix and match представляют собой незаменимый вариант супермодных дизайнов. Милые картинки вместе выглядят непревзойденно.

3D-цветочки

Этот ми-ми-ми дизайн почти невозможно воспроизвести в домашних условиях, но он стоит того, чтобы посетить мастера маникюра.

Яркий неон

Как уже отмечалось, тренды августа являются дополнением того, что было популярным в июле. Яркий кислотный неон тому доказательство.

Розовые волны

Красочные мраморные завитки – отличный вариант для августа, поскольку они идеально передают спокойную атмосферу позднего лета. Это внешний вид, к которому можно подойти творчески, поскольку вы можете выбрать любую цветовую палитру, которую хотите для дизайна. Чтобы получить такой вид, может потребоваться много времени, поскольку завитки расписаны вручную, но прекрасный результат того стоит", – отметила Ханна Мазза.

Пастельная аура с огоньком

Рисунок огонька не только может быть составной частью дерзкого маникюра. Он изображен поверх градиента, который называют аурой, поэтому придает ему акцент.

Нейл-арт с "колючей проволокой"

Не напоминают ли эти серебряные рисунки стиль татуировок с 2000-х годов? Это именно та ностальгия, о которой говорила Мазза.

Клубничные мечты

Сезон клубники позади, но это не означает, что фруктовый маникюр в прошлом.

Ранее OBOZ.UA писал, что "клубничные" ногти стали трендом этим летом. Однако рисунка фруктов на них нет. Кайли Дженнер показала их особенность.

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