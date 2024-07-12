Маникюр июля. 4 трендовых цвета, которые вам захочется повторить

Июль наполнен захватывающими летними развлечениями – от пляжных отпусков и отдыха до пикников и прохладных ночей, что делает его идеальным временем для экспериментов с яркими цветами ногтей, столь же насыщенным, как и ваш график. В конце концов, есть ли какой-нибудь лучший аксессуар, который можно сочетать с невероятным летним костюмом, чем такой же броский мани?

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Журнал Byrdie пообщался с экспертами , чтобы узнать, какие оттенки будут в тренде в этом месяце. Среди них пастельные оттенки, а также непревзойденный неон.

Нежно-голубой

Нейл-мастера – поклонники этого океанического оттенка. "Идеально передавая суть воды, пузырьков и всего, что есть у бассейна, голубой цвет просто заставляет вас насладиться отпуском", – говорит эксперт ФеФе. Ее коллега Элизабет Гарсия также ощущает атмосферу цвета: "Голубой имеет по-настоящему спокойный и расслабляющий эффект, идеальный для июльских каникул".

Масляно-желтый

Масляно-желтый мани, доминировавший в соцсетях этой весной, все еще остается в тренде этим летом. Гарсия любит, как он "поистине вдохновляет хорошей энергией и счастьем", тогда как мастер Рианна Басурто рекомендует этот оттенок тем, кто ищет модный, но сдержанный образ. И, как рассказывает Наталья Минерва, он также прекрасно подходит для нейл-арта. "Независимо от того, использую я его как базовый цвет или добавляю его в такие дизайны, как фруктовые ногти, он всегда выглядит невероятно", – говорит она.

Ярко-розовый

Оттенки яркого розового все еще остаются среди фаворитов в июле благодаря их энергетике. "Эти яркие оттенки идеально сочетаются с живой атмосферой лета, отлично выделяясь на залитой солнцем коже и дополняя любую одежду", – говорит Басурто. Они также являются отличным выбором, поскольку "дополняют любой тон кожи", добавляет она, что делает их очень универсальными.

Неоновый лайм

Так же, как и фрукт, в честь которого он назван, неоновый лайм представляет собой освежающий летний цвет. "Это идеальный способ подобрать свои ногти к коктейлю у бассейна", – говорит ФеФе. Гарсия также рекомендует его тем, кто желает выделиться.

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