Кендалл Дженнер показала 'клубничный' маникюр, который станет трендом этого лета

Известная американская модель Кендалл Дженнер постоянно создает новые тенденции в мире моды. В этом летнем сезоне знаменитость привлекла внимание к простому, но яркому маникюру красного цвета.

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Из-за особенностей профессии, 28-летняя звезда не может декорировать ногти, используя хромированные лаки или объемные фигуры. Однако это не помешало светской львице вернуть тренд на дизайны с летним "клубничным" оттенком, пишет Byrdie.

Знаменитость придала ногтям природную квадратную форму и покрыла их лаком, красного цвета. В своем Instagram артистка продемонстрировала модный дизайн, который выглядел красиво в сочетании с ярким блайзером и купальником. Выбрав эту окраску вневременного маникюра, модель вернула его в моду в обновленном формате.

К тому же Кендалл Дженнер появилась на праздничном мероприятии дома моды Gucci, который проходил в Лос-Анджелесе, с трендовой окраской ногтей. Ярко-красный цвет маникюра стал контрастным акцентом однотонного аутфита.

Несмотря на простой внешний вид, "клубничный" дизайн идеально подойдет для летнего сезона и не потеряет актуальности в дальнейшем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дженнифер Лопес показала маникюр, привлекающий внимание к натуральным ногтям.

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