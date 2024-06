Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Летний сезон вдохновляет на создание ярких и легких образов. Маникюр может стать маленькой деталью, которая придаст вам свежести и уникальности.

Красочные ногти обеспечат хорошее настроение в жаркое время года. А самыми трендовыми цветами этого июня поделилась известный мастер маникюра Ирама Шелтон в Who What Where.

Голубой

Все оттенки голубого сохраняют свою популярность еще с прошлого года. Этот цвет одновременно яркий, но и не слишком резкий, поэтому поклонницы более спокойного маникюра смогут легко присоединиться к летнему тренду.

Нейтральные оттенки

По мнению мастерицы, мы никогда не отойдем от нейтральных цветов, не важно, будут ли это прозрачные, или перекрытые бежевым лаком ногти. Нюдовые оттенки маникюра помогают достичь эффекта непринужденного шика.

Белый

Белый может стать обязательным цветом этого лета. Это универсальный оттенок, который будет уместен на любом событии и подойдет всем вашим образам.

Розовый

Розовый – это универсальный цвет, который понравится каждому. Выбирая более яркие или пастельные оттенки, вы останетесь в тренде.

Красный

Красный цвет – классика, которая надолго останется в моде, придавая вашему внешнему виду яркости и смелости.

Молочный

Культовый молочный оттенок ногтей – идеальное решение для сочетания более нейтрального, однако одновременно насыщенного оттенка.

Цветной французский маникюр

Привычный французский маникюр можно сделать более интересным, заменив белые полоски цветными.

