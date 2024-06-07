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Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
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Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Летний сезон вдохновляет на создание ярких и легких образов. Маникюр может стать маленькой деталью, которая придаст вам свежести и уникальности.

Красочные ногти обеспечат хорошее настроение в жаркое время года. А самыми трендовыми цветами этого июня поделилась известный мастер маникюра Ирама Шелтон в Who What Where.

Голубой

Все оттенки голубого сохраняют свою популярность еще с прошлого года. Этот цвет одновременно яркий, но и не слишком резкий, поэтому поклонницы более спокойного маникюра смогут легко присоединиться к летнему тренду.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Нейтральные оттенки

По мнению мастерицы, мы никогда не отойдем от нейтральных цветов, не важно, будут ли это прозрачные, или перекрытые бежевым лаком ногти. Нюдовые оттенки маникюра помогают достичь эффекта непринужденного шика.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Белый

Белый может стать обязательным цветом этого лета. Это универсальный оттенок, который будет уместен на любом событии и подойдет всем вашим образам.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Розовый

Розовый – это универсальный цвет, который понравится каждому. Выбирая более яркие или пастельные оттенки, вы останетесь в тренде.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Красный

Красный цвет – классика, которая надолго останется в моде, придавая вашему внешнему виду яркости и смелости.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Молочный

Культовый молочный оттенок ногтей – идеальное решение для сочетания более нейтрального, однако одновременно насыщенного оттенка.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Цветной французский маникюр

Привычный французский маникюр можно сделать более интересным, заменив белые полоски цветными.

Знаменитый мастер маникюра назвала 7 цветов ногтей, которые будут популярны в июне. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о маникюре Дженнифер Лопес, который стал трендом этого лета.

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