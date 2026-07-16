Какие стрижки из 70-х снова в моде этим летом: фото

Этим летом в моду возвращаются культовые стрижки 1970-х, но в современном, более мягком и практичном исполнении. Эксперты рассказали, какие прически станут самыми актуальными в этом сезоне и как их адаптировать к повседневному образу.

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Стилисты parade.com отмечают, что современное переосмысление причесок 70-х делает ставку на естественное движение волос, легкость и многослойность. В отличие от классических ретро-вариантов, нынешние стрижки не требуют сложной укладки или большого количества стайлинговых средств.

По словам экспертов, главная особенность таких причесок – мягкие слои, естественный объем и пряди, красиво обрамляющие лицо. В то же время современные варианты выглядят менее драматично, что делает их удобными для повседневного ношения.

Пернатые слои

Это легкие многослойные пряди, которые создают объем и придают волосам воздушность.

Мягкий шег

Это обновленная версия культовой "волчьей" стрижки с менее резкими переходами и естественной текстурой.

Челка-шторка

Это один из самых популярных вариантов этого сезона, который легко отрастает и подходит к разным формам лица.

Небрежный боб

Это сочетание классического боба с легкой текстурой и внутренними слоями для большей подвижности.

Естественный объем с текстурой

Этот тренд направлен на максимальное подчеркивание естественной структуры волос без чрезмерного выравнивания.

Стилисты советуют избегать слишком выраженного ретро-эффекта. Чтобы прическа выглядела современно, слои должны плавно переходить друг в друга, кончики оставаться более густыми, а укладка – максимально естественной.

Эксперты также отмечают, что именно простота ухода и возможность высушить волосы естественным способом делают эти стрижки одним из лучших вариантов для летнего сезона.

OBOZ.UA предлагает узнать о модных коротких прическах на лето.

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