Сочетает стиль и простоту: названа идеальная короткая прическа на лето

Мировые модные тенденции вновь демонстрируют цикличность, возвращая на пик популярности эстетику конца прошлого века. В этом сезоне главным фаворитом среди причесок стала стрижка бикси, которая гармонично дополняет современные образы в стиле ретро.

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Она представляет собой идеальный гибрид двух культовых форм – ультракороткого пикси и классического боба. Благодаря своей гибкости и легкости этот вариант завоевал огромную популярность среди женщин, которые ищут стильное решение для жарких летних дней, отмечает издание parade.com.

Что такое стрижка бикси

Главное преимущество этой прически – ее абсолютная неприхотливость в повседневном уходе. Вам не придется тратить часы у зеркала со стайлерами, однако стоит помнить, что поддержание чёткой формы потребует регулярных визитов к парикмахеру.

Кроме того, эта стрижка максимально универсальна. Благодаря возможности экспериментировать с длиной прядей, пробором и формой челки, мастер может адаптировать ее под любой тип лица. Обладательницам волнистых или вьющихся волос также не стоит беспокоиться, ведь на такой текстуре прическа выглядит особенно игриво и объемно.

Шесть вариаций популярной стрижки бикси

Современные стилисты предлагают несколько разнообразных интерпретаций классического образа для вдохновения:

Классическая бикси

Эталоном этого стиля остается фирменный образ Мег Райан из 90-х годов. Это слегка отросшая стрижка пикси с большим количеством коротких текстурных слоев, которую легко уложить с помощью мусса или легкого воска.

Текстурная стрижка пикси

Отличным примером служит смелый образ Хелен Миррен. Рваные пряди создают эффект непринужденных растрепанных волос, а для завершенности образа можно слегка выпрямить кончики утюжком.

Бикси с челкой

Стиль, который в свое время демонстрировала Дрю Бэрримор, доказывает разнообразие форм. Современная интерпретация челки придаст образу свежести и романтичности.

Косой срез

Смелый вариант с удлиненной макушкой и максимально короткими висками, который подойдет женщинам любого возраста. Он придает образу нотку панк-рока и легко трансформируется от гладких прядей до игривых волн.

Элегантая бикси

Изящный и ухоженный образ, который продемонстрировала Николь Кидман на Met Gala. Для создания такого эффекта используют легкий гель, который фиксирует пряди, не утяжеляя их.

"Волчья" бикси

Рок-н-ролльный микс популярной "волчьей" стрижки (смеси шегги и малета) с короткой длиной, которую эффектно продемонстрировала Кара Делевинь. Главный акцент здесь сделан на градуированных слоях.

Как укладывать бикси

Чтобы прическа не теряла свой первоначальный вид, обновлять стрижку придется довольно часто – примерно каждые три-шесть недель, в зависимости от скорости роста ваших волос. Чем четче контуры вы выберете, тем чаще придется посещать салон.

Профессиональные стилисты рекомендуют слегка подкручивать верхние пряди плойкой или утюжком для придания формы. Для создания дополнительного объема и красивой текстуры идеально подойдут легкие текстурирующие спреи или даже сухой шампунь, нанесенный на прикорневую зону.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки под разные типы лица.

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