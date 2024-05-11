Как подобрать купальник под тип фигуры: полезные советы

Лето уже не за горами, а значит пора готовиться к открытию купального сезона и приобрести новый купальник. Однако, отправляясь за покупками, важно не просто найти хорошую модель, но и ту, которая скроет недостатки и подчеркнет преимущества вашей фигуры.

Правильно подобранный купальник не только будет выглядеть великолепно, но и будет невероятно удобным. О том, как его выбрать, учитывая тип фигуры, рассказал Woman and Нome.

Plus-size

К счастью, в современном мире бренды начали учитывать, что люди разные и большинство из них имеют купальники как маленьких, так и больших размеров. И хотя ткань растягивается в воде, не стоит покупать костюмы на размер меньше, чем вам нужно. Купальник может сидеть на фигуре довольно плотно, но не должен давить и создавать дискомфорт.

Помните, что когда вам удобно – вы выглядите уверенно, а хорошая самооценка выглядит невероятно привлекательно.

Фигура песочные часы

Люди с фигурой этого типа, как правило, имеют небольшую талию и хорошо сбалансированный бюст, плечи и бедра. Выбирайте приталенные купальные костюмы, которые подчеркнут ваши изгибы.

Фигура груша

Для этого типа фигуры характерны более широкие бедра и округлые ягодицы и узкие плечи. Чтобы сбалансировать фигуру, выберите купальник с дополнительными деталями в верхней части. Это может быть интересный принт на бюстгалтере, рюше или украшении.

Фигура прямоугольник

Для этого типа фигуры характерны отсутствие четко выраженной талии и примерно одинаковые по объему плечи и бедра. Таким женщинам, как правило, подходят любые купальники, однако если вы хотите визуально добавить изгибов своей фигуре, то выбирайте костюмы с интересными вырезами, принтами и дополнительными элементами.

Фигура перевернутый треугольник

Люди с этим типом фигур имеют относительно широкие плечи и узкие бедра и длинные стройные ноги. Чтобы сбалансировать силуэт, выбирайте глубокие вырезы, поскольку они вытягивают верхнюю часть тела.

Фигура яблоко

Этот тип фигуры характеризуется отсутствием четко выраженной талии, более пышным животом и пропорциональными плечами и грудью. Чтобы чувствовать себя увереннее, вы можете выбирать купальники, несколько утягивающие зону живота.

Также вам подойдут цельные купальные костюмы с оборками вдоль середины живота, несколько маскирующие его округлость.

Большой бюст

Если у вас большая грудь, то выбирайте купальники, которые будут хорошо поддерживать ваш бюст. Это значительно увеличит ваш комфорт, снизит потливость, боль в спине и создаст хороший пропорциональный силуэт.

Небольшой бюст

Даже лучшие купальные костюмы могут приплюснуть ваш бюст, делая небольшую грудь визуально еще меньше. Поэтому вы можете либо выбрать купальники с небольшими чашками, либо с дополнительными элементами на верхней части костюма.

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