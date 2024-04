6 устаревших моделей солнцезащитных очков, неожиданно вернувшихся в моду: все будут делать вам комплименты

Период яркого солнца уже настал, поэтому стоит задуматься над солнцезащитными очками, которые уберегут глаза от вредного ультрафиолета. Хоть их считают аксессуаром менее уязвимым к изменениям моды, все же иногда некоторые формы попадают в антитренды. Однако в 2024 году многие модели снова будут актуальными.

Как пишет Who What Where UK, важно не забывать проводить ревизию своих солнечных очков и менять "замученные жизнью" с царапинами и искривленной оправой пары на новые.

Кошачий глаз

В 2023 году "кошачий глаз" на время потерял свою популярность, однако в этот солнечный сезон он снова возвращается в тренды, и, вероятно, скоро останется в списке вечной классики.

Черепаховый принт

Черепаховый принт никогда не считался устаревшим, более того, он регулярно попадал в тренды. Однако иногда модницы считают его "приветствием" с 2000-2010-х годов.

Цветные оправы и линзы

Тенденция "радужных" очков появилась в 2023 году, но в этом году, как отмечает WWW, она станет более распространенной.

Хрупкая металлическая оправа

Металлическая тонкая оправа будет подходить под любой минималистичный образ. Более того, она вписывается в любой стиль одежды.

Ретро авиаторы

Классикой авиаторов обычно считают тонкую проволочную оправу, но в последнее время популярность получили широкие ацетатные материалы. Неожиданно, да?

Прямоугольные оправы

В прошлые годы прямоугольная форма уже имела популярность среди людей, но удивительно в 2023 году потеряла свою актуальность. Сейчас узкие модели снова пришлись по душе красавицам.

