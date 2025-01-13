Идеальный маникюр в январе: шесть минималистичных дизайнов, которые будут подходить всем

Тренды в маникюре меняются быстро, так что успеть за всеми новинками бывает сложно. Однако есть выход – минималистические дизайны, которые подходят всем. Выбирая спокойные и нежные цвета, образ никогда не будет выглядеть аляписто.

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Сайт Who What Wear предложил шесть минималистических вариантов от маникюрной мастерицы Джулии Диого, которые идеально впишутся в зимний образ. Январь – лучшее время, чтобы их попробовать.

Естественный маникюр

Ногти могут выглядеть красиво и без покрытия. Аккуратная форма и здоровый блеск – это все, что нужно, чтобы ноготки были ухоженными.

Микродизайн

По словам мастерицы, микронейл-арт становится все популярнее. Среди вариантов, которые можно увидеть на ногтях чаще всего, встречаются дизайны с деликатными узорами: точечками, бантиками, линиями и маленькими цветочками. Эти минималистические вкрапления делают маникюр более интересным, но он все равно остается спокойным и ненавязчивым.

Изысканный стиль

Для того чтобы ваш маникюр был изысканным, достаточно однотонного покрытия. 3D-маникюр, ворвавшийся в тренды 2024 года, там и остался. В этом году будет цениться гель-лак в зимних цветах: холодных и спокойных оттенках голубого, зеленого и коричневого.

"Элегантность и утонченность приходят на смену эпатажу как признаку современного нейл-арта", – объясняет эксперт.

Чистый френч

Вечная классика – это самый простой французский маникюр, который будет идеально подходить к любому зимнему образу.

Короткие, аккуратные ногти

Яркие и спокойные оттенки одинаково красиво ложатся на короткие ноготки, поэтому не бойтесь укорачивать длину. Они нуждаются в меньшем уходе и менее подвержены механическим повреждениям.

Нюдовые оттенки

Легкие и спокойные нюдовые оттенки приходят на смену ярким и блестящим дизайнам, которые были повсюду на новогодние праздники.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперты назвали самые модные цвета маникюра 2025 года: от "королевского" синего до лавандового.

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