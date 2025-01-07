Этот маникюрный антитренд нужно забыть: опасный дизайн, который может выдать безвкусицу

Модные дизайны маникюра меняются каждый сезон. Есть те, что держатся в трендах годами, и те, которые становятся антитрендами после недолгого периода популярности. В этом году в немилость попал 3D-дизайн.

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Недавно объемный тренд можно было увидеть на руках многих модниц. Но, как пишет Vogue France, его популярность длилась недолго, и в 2025 году о нем лучше забыть, чтобы не выдать безвкусицу.

Летом прошлого года нейл-мастера активно предлагали маникюр с цветочными и гавайскими акцентами. Эти тенденции получили широкое одобрение благодаря волшебному и нежному 3D нейл-арту.

Но волна популярности постепенно спадала к Новому году. Массивные и яркие дизайны все реже привлекали красавиц, в том числе и из-за смены времени года. Осенью выбор многих падал на теплые монохромные оттенки, а зимой актуальными иллюстрациями стали зимние мотивы.

Пока летние тренды еще не на повестке дня, поэтому востребованность цветочного 3D-дизайна под вопросом. Эксперты склоняются считать его пережитком прошлого.

Напомним мы уже писали, какой маникюр будет модным зимой. Ногти все больше становятся способом самовыражения или создания настроения, и смена сезона дает отличную возможность изменить свои любимые оттенки и стили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой маникюр принесет успех и изобилие в 2025 году. Выбирать можно между 12 цветами.

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