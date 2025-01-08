Самые модные цвета маникюра 2025 года: от 'королевского' синего до лавандового

Эксперты по красоте прогнозируют, что среди самых модных цветов маникюра 2025 года будут как яркие, глубокие оттенки, так и нежные лаки. Кроме классического алого, речь идет о насыщенном синем, лавандовом и других дизайнах.

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Большинство трендовых цветов не заставят вас выйти слишком далеко из зоны комфорта, ведь они не выглядят пестро. Самые модные варианты маникюра, которые рекомендуют специалисты, предложил Vogue.

"Королевский" синий

Глубокий синий цвет выглядят более изысканно, чем любой другой оттенок небесного. Он не выходит в список базовых дизайнов, однако остается сдержанным и "дорогим".

Ярко-красный

Этот цвет уже давно стал классикой и остается популярным из года в год. Он красиво оттеняет кожу рук, подходит под любой стиль одежды и придает элегантности образу.

Глубокий вишневый

Маникюр в цвете спелой вишни является любимцем знаменитого нейл-мастера Тома Бачика, создающего красоту для топовых звезд. Он уверен, что в 2025 году этот вариант наравне с другими будет в тренде.

Мятный

Если хочется чего-нибудь более нежного, то следует выбирать между мятно-зеленым и нежно-бирюзовым. Они невероятно выглядят как в холодные, так и в теплые времена года.

Лавандовый

Другим стильным вариантом маникюра может стать лавандовое покрытие. Весной нежный оттенок будет особенно актуален.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маникюре, который захочется повторить каждой женщине.

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