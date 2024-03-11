Где посмотреть фильм '20 дней в Мариуполе', получивший 'Оскар'

В ночь на 11 марта украинский документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" выиграл "Оскар", чем вызвал небывалый резонанс не только среди фанатов качественного кино за границей, но и среди украинцев. Это первый фильм в истории независимой Украины, имеющий такую награду, поэтому в сети здесь и там можно встретить вопрос, где найти отмеченную золотой статуэткой ленту.

Однако фанаты пиратских и бесплатных вариантов могут разочароваться – найти "20 дней в Мариуполе" не так уж легко. Лучший вариант – пойти в кинотеатр, где еще транслируют фильм. О других способах OBOZ.UA решил рассказать ниже.

Не во всех кинотеатрах идет показ документалки о российском вторжении, однако ее можно найти на американском YouTube. Украинцы рискуют столкнуться с проблемой: ограничением по регионам, однако этот вопрос решают VPN-сервисы.

Кроме того, просмотр можно приобрести сразу на нескольких ресурсах.

Самый популярный из них в Украине – это Apple TV, однако есть и другие варианты. Некоторые из этих сервисов дарят бесплатную пробную подписку:

– Amazon

– Google Play Movies

– Vudu

– Microsoft

Напомним, что это не первая статуэтка для украинцев, врученная на "Оскаре". В 2006 году украинец родом из Керчи Анатолий Кокуш получил две инженерно-технические награды.

Церемония в этом году выдалась эмоциональной. Наряду с речью Мстислава Чернова, от которой слезы наворачиваются на глаза, известный американский актер Джон Сина вышел на сцену полностью обнаженным, а Райан Гослинг зажег с хитом I'm Just Ken, чуть не доведя публику до истерического смеха.

Ранее OBOZ.UA писал о двоякой реакции украинцев на победу "20 дней в Мариуполе". Вместе с ними высказалась и первая леди Елена Зеленская, объяснившая, почему эта награда – сверхважная для Украины.

Обо всех лауреатах можно почитать по ссылке, а их образы мы рассматривали в отдельном материале.

Россияне, как и ожидалось, набросились на украинцев и американцев с оскорблениями и циничными шутками. Кремль в это время упал на игнор и не комментирует победу фильма на "Оскаре".

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