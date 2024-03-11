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Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото

Анна Кравчук
Кино Oboz
2 минуты
1,1 т.
Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену 'Оскара' полностью обнаженным: и вот почему. Фото

96-я церемония вручения премии "Оскар" не обошлась без скандальных проделок и конфузных ситуаций. Так, известный американский реслер, а по совместительству актер и исполнитель Джон Сина вышел на сцену полностью обнаженным, а его интимные места прикрывал огромный конверт с надписью "Лучший дизайн костюмов", ведь именно в этой номинации Сина объявлял победителя.

OBOZ.UA собрал в материале соответствующие фото. Как выяснилось, появление голой знаменитости было запланированной юмористической акцией. Таким образом организаторы решили вспомнить старый "голый" скандал 1974 года.

В 1974-м, когда продюсер Майкл Филлипс готовился представить номинантов в категории "Лучший фильм", а актриса Элизабет Тейлор должна была объявить победителя, на сцену внезапно выбежал художник, фотограф и активист движения за права представителей ЛГБТ-сообщества Роберт Опель. Он показал знак мира, а затем исчез, оставив за собой шлейф шока, растерянности и смущения. Позже было озвучено несколько версий, которые хотел сделать Опель своей "голой" акцией. По одной из них, фотограф протестовал против запрета нудистских пляжей. По другой – хотел показать людям, что не следует стыдиться своего тела.

А уже в 2024 году ведущий "Оскара" Джимми Киммел припомнил старый инцидент и предложил Джону Сине объявить победителей в категории "Лучший дизайн костюмов" тоже голым. Реслер выглядел смущенным и честно признался, что считает это плохой идеей. Впрочем, все же появился на сцене голышом.

Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото
Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото

Сначала Сина прикрывал свое интимное место конвертом, а впоследствии ему вынесли накидку. Наряд напоминал одежду древнегреческих богов.

Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото
Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото

Статуэтку за лучшие костюмы, кстати, получила лента "Бедные создания".

Реслер-актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" полностью обнаженным: и вот почему. Фото

OBOZ.UA писал обо всех победителях премии. Посмотреть полный список можно по ссылке.

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