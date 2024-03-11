Чувства двоякие: украинские звезды и фанаты кино неоднозначно отреагировали на 'Оскар', который получил фильм '20 дней в Мариуполе'

Признание фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" победителем в категории "лучший документальный фильм" вызвало двоякие ощущения у украинцев, которые смотрели "Оскар". Звезды, фанаты кино и даже сама команда согласились, что предпочли бы никогда не видеть события трагической киноработы.

Своими мыслями после просмотра новостей или прямой трансляции пользователи и знаменитости поделились в соцсетях. OBOZ.UA решил собрать ставшие популярными посты.

Украинский ведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя поблагодарил кинокоманду за документирование страшных преступлений россиян.

"Трудный "Оскар". Документировали то, что Россия так хотела скрыть. Спасибо за то, что весь мир увидел преступления России в моем родном городе. Это еще одна возможность перед всем цивилизованным миром напомнить о том, что война продолжается. И что нам нужны поддержка и помощь", – написал он.

Журналистка Рамина Эсхакзай, которая и самая часто снимает сюжеты в городах, где ведутся активные боевые действия, также поблагодарила команду Мстислава Чернова. "Благодаря вам весь мир узнал, как российская армия уничтожала украинцев в Мариуполе", – написала интервьюер.

Ведущая Маша Ефросинина подчеркнула, что испытывает гордость, омраченную грустью. Певица Наталья Карпа честно призналась, что не может радоваться: "Знаете, но я плачу. Во мне такие двоякие ощущения, потому что так хотелось, чтобы он был за игровой или познавательный фильм, а не о боли моего народа на реальных событиях".

Первый член наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко назвала "Оскар" украинцев "великим и страшным", а писатель Богдан Логвиненко подчеркнул, что эта награда является "сверхважной".

Режиссер Ирина Цилык также прокомментировала победу своего коллеги. Она напомнила, какой ценой команде удалось вывезти этот материал из оккупированного города.

"Оскар" и другие награды важны в наше время, когда внимание к любой теме так легко переключается на другие. Но я очень надеюсь, что кадры из "20 дней в Мариуполе" будут долго стоять перед глазами разных людей, которые его посмотрели. И я не знаю, сколько зрителей сегодня ночью было в церемонии "Оскара", но в прошлом году, пишут, их было 19 миллионов. Мстислав от имени команды произнес очень точную речь, которая, надеюсь, была услышана", – написала кинодеятельница.

Сам автор победившего фильма признался, что хотел бы никогда его не снимать, а престижную награду без сомнений обменял бы на мир.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть поразило фотосравнение команды "20 дней в Мариуполе" и семьи российского т.н. оппозиционера Алексея Навального, забиравших свою награду год назад.

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