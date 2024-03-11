Райан Гослинг зажег на 'Оскаре' с культовым перформансом Кена из 'Барби': Марго Робби не сдержала смеха. Видео

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар", традиционно сопровождавшейся эффектным шоу. Изюминкой вечера, безусловно, стал перформанс Кена из фильма Барби, который уже успел стать культовым. Исполнитель роли Райан Гослинг зажег на сцене с хитом I'm Just Ken, едва не доведя публику до истерического смеха.

Гослинг начал петь песню из зрительного зала, когда сидел за спиной Марго Робби – исполнительницы роли Барби. Можем предположить, что актриса несколько не ожидала, когда "Кен" начал с ней взаимодействовать, так что не могла унять искренний смех. OBOZ.UA собрал в материале соответствующие фото и видео.

Перед публикой Гослинг предстал в ярком розовом костюме с мерцающими стразами. Лицо прикрывали солнцезащитные очки, в которых он появлялся в "Барби", а на руках были кожаные малиновые перчатки.

К актеру присоединился шоу-балет. В какой-то момент часть танцовщиков подняла Гослинга на руки и принялась его кружить, а другая часть бегала по сцене с огромными распечатанными лицами Марго Робби.

Публика не жалела оваций, а Гослинг в очередной раз безупречно справился со своей ролью, едва не омрачив главных триумфаторов вечера.

В сети тем временем тоже все в восторге от перформанса. "Тот факт, что это не было под фанеру, делает это в 100 раз более впечатляющим. Черт побери, Райан, перестань быть таким идеальным, ты, красавец-жеребец", "Наконец-то оправдание для последних 20-ти лет существования "Оскара", "Гослинг только что сделал что-то почти революционное в музыкальных презентациях "Оскара"! Браво!", "Возможно, "Оппенгеймер" и выиграл трофеи, но Райан Гослинг стал для меня главным героем в этот вечер", – пишут комментаторы.

OBOZ.UA писал обо всех победителях премии. Посмотреть полный список можно по ссылке.

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