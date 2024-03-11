Лучшие женские образы на Оскаре 2024: Барби в черном, Ариана Гранде в 'одеяле' и ретро Дженнифер Лоуренс

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе, США, прогремела 96-я церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар", на красной дорожке которого ежегодно проходит так называемый показ мод. В этом году звезды предпочли классические образы и блеск, но все же публику больше всего удивила Марго Робби с кардинальным изменением стиля, Ариана Гранде в "одеяле" и "тропическая" Зендея.

Тренд с минимальным количеством косметики на лице среди звезд бешеными темпами набирает популярность, а на примере Лизы Коши в очередной раз доказано, что высокие каблуки непрактичны, пишет Daily Mail.

Марго Робби ("Барби")

Актриса изменила своему розовому образу, выбрав черное платье от Versace. 33-летняя Робби сияла на красной дорожке из-за блесток на платье, которое имело округлый вырез и острые детали вдоль талии. Подчеркнула она свой наряд золотым браслетом и кольцом, а макияж вообще свела к минимуму.

Ариана Гранде

В противоположность Марго Робби, розовый образ избрала певица Ариана Гранде в "одеяле" цвета Бабл Гамм. Ее платье Giambattista Valli без бретелей имело объемные рюши в сочетании с магическим пышным фатиновым "покрывалом", которое она изначально носила на плечах.

Зендея ("Дюна 2")

27-летняя звезда "Эйфории" и "Дюны" предстала в платье с пайетками Giorgio Armani Prive с розовыми шелковистыми элементами, смешанными с черными блестками, которые могут напомнить пальмы. Свой образ она дополнила романтическими серьгами и золотым браслетом и кольцом.

Дженнифер Лоуренс ("Без обид")

Актриса предпочла ретро-стиль, выбрав длинное черное платье в средний горошек от Dior, боковой пробор волос и нежное колье.

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Звезде удалось выглядеть невероятно не только из-за физической подготовки к "Оскару", но и из-за нежно-голубого платья со шлейфом от Louis Vuitton.

Эмили Блант ("Оппенгеймер")

Жена Оппенгеймера выбрала космическое кремово-серебристое платье от Schiaparelli с многослойным бриллиантовым ожерельем.

Шарлиз Терон ("Форсаж 10")

Асимметричное декольте и "гладкое металлическое" платье Dior выделило Шарлиз Терон из других. Относительно "классический" образ разбавили украшения: длинные серьги и многослойные бусы с драгоценными камнями.

Флоренс Пью ("Дюна 2")

Актриса попыталась напомнить об участии в касте фильма-фантастики. Для этого она надела серебристое платье с вышитыми на верхней части камнями.

Аня Тейлор-Джой ("Супербратья Марио")

Образ звезды "Хода королевы" напоминает русалку серебристым платьем со спущенными рукавами и светлыми волосами.

Габриэль Юнион ("Идеальная находка")

Ещё одной "идеальной находкой" для актрисы стало платье из драгоценностей с акцентным поясом.

Оливия Манн

Она выбрала темно-серое блестящее платье со шлейфом в тон и длинные серьги.

Люпита Нионго ("Тихое место: День первый")

Люпита Нионго сделала появившуюся на красной дорожке в нестандартном платье Armani Privé небесно-белого цвета, украшенном бахромой с перьями и бриллиантами.

Америка Феррера ("Барби")

Актриса и поклонница "Барби" решила показать миру свою любовь к фильму, поэтому надела розовое платье Atelier Versace с металлическим блеском и интересным вырезом декольте.

Билли Айлиш

Певица, как всегда, поражает удивительными образами. На "Оскар" она выбрала юбку-карандаш, белую рубашку, черный жакет с длинными носками, простенькими туфлями и сумкой-гусиной лапкой.

Хейли Стейнфилд ("Человек-паук: Сквозь Вселенную")

Хейли Стейнфилд воспроизвела свою внутреннюю фею в роскошном пастельно-бирюзовом платье из шифона с золотыми вставками на верхней части и запястьях.

Сандра Хюллер ("Анатомия падения", "Зона интересов")

Немецкая актриса Сандра Хюллер надела черное платье Schiaparelli с объемными острыми рукавами и открытыми плечами.

Лиза Коши ("Кракен-девочка по имени Руби", "Игроки")

Ее багровое платье со шлейфом и розами на рукавах выглядело роскошно. Но из-за высоких каблуков и шпильки актриса упала во время позирования перед камерами.

Бриттани Сноу ("17 сентября")

Актриса и режиссер попыталась привлечь внимание благодаря яркому желтому образу с золотым колье с голубыми вставками.

Ванесса Хадженс

Свой статус будущей матери актриса подчеркнула облегающим черным платьем с горловиной и нежными классическими украшениями.

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