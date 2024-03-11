Лучшие женские образы на Оскаре 2024: Барби в черном, Ариана Гранде в "одеяле" и ретро Дженнифер Лоуренс
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе, США, прогремела 96-я церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар", на красной дорожке которого ежегодно проходит так называемый показ мод. В этом году звезды предпочли классические образы и блеск, но все же публику больше всего удивила Марго Робби с кардинальным изменением стиля, Ариана Гранде в "одеяле" и "тропическая" Зендея.
Тренд с минимальным количеством косметики на лице среди звезд бешеными темпами набирает популярность, а на примере Лизы Коши в очередной раз доказано, что высокие каблуки непрактичны, пишет Daily Mail.
Марго Робби ("Барби")
Актриса изменила своему розовому образу, выбрав черное платье от Versace. 33-летняя Робби сияла на красной дорожке из-за блесток на платье, которое имело округлый вырез и острые детали вдоль талии. Подчеркнула она свой наряд золотым браслетом и кольцом, а макияж вообще свела к минимуму.
Ариана Гранде
В противоположность Марго Робби, розовый образ избрала певица Ариана Гранде в "одеяле" цвета Бабл Гамм. Ее платье Giambattista Valli без бретелей имело объемные рюши в сочетании с магическим пышным фатиновым "покрывалом", которое она изначально носила на плечах.
Зендея ("Дюна 2")
27-летняя звезда "Эйфории" и "Дюны" предстала в платье с пайетками Giorgio Armani Prive с розовыми шелковистыми элементами, смешанными с черными блестками, которые могут напомнить пальмы. Свой образ она дополнила романтическими серьгами и золотым браслетом и кольцом.
Дженнифер Лоуренс ("Без обид")
Актриса предпочла ретро-стиль, выбрав длинное черное платье в средний горошек от Dior, боковой пробор волос и нежное колье.
Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Звезде удалось выглядеть невероятно не только из-за физической подготовки к "Оскару", но и из-за нежно-голубого платья со шлейфом от Louis Vuitton.
Эмили Блант ("Оппенгеймер")
Жена Оппенгеймера выбрала космическое кремово-серебристое платье от Schiaparelli с многослойным бриллиантовым ожерельем.
Шарлиз Терон ("Форсаж 10")
Асимметричное декольте и "гладкое металлическое" платье Dior выделило Шарлиз Терон из других. Относительно "классический" образ разбавили украшения: длинные серьги и многослойные бусы с драгоценными камнями.
Флоренс Пью ("Дюна 2")
Актриса попыталась напомнить об участии в касте фильма-фантастики. Для этого она надела серебристое платье с вышитыми на верхней части камнями.
Аня Тейлор-Джой ("Супербратья Марио")
Образ звезды "Хода королевы" напоминает русалку серебристым платьем со спущенными рукавами и светлыми волосами.
Габриэль Юнион ("Идеальная находка")
Ещё одной "идеальной находкой" для актрисы стало платье из драгоценностей с акцентным поясом.
Оливия Манн
Она выбрала темно-серое блестящее платье со шлейфом в тон и длинные серьги.
Люпита Нионго ("Тихое место: День первый")
Люпита Нионго сделала появившуюся на красной дорожке в нестандартном платье Armani Privé небесно-белого цвета, украшенном бахромой с перьями и бриллиантами.
Америка Феррера ("Барби")
Актриса и поклонница "Барби" решила показать миру свою любовь к фильму, поэтому надела розовое платье Atelier Versace с металлическим блеском и интересным вырезом декольте.
Билли Айлиш
Певица, как всегда, поражает удивительными образами. На "Оскар" она выбрала юбку-карандаш, белую рубашку, черный жакет с длинными носками, простенькими туфлями и сумкой-гусиной лапкой.
Хейли Стейнфилд ("Человек-паук: Сквозь Вселенную")
Хейли Стейнфилд воспроизвела свою внутреннюю фею в роскошном пастельно-бирюзовом платье из шифона с золотыми вставками на верхней части и запястьях.
Сандра Хюллер ("Анатомия падения", "Зона интересов")
Немецкая актриса Сандра Хюллер надела черное платье Schiaparelli с объемными острыми рукавами и открытыми плечами.
Лиза Коши ("Кракен-девочка по имени Руби", "Игроки")
Ее багровое платье со шлейфом и розами на рукавах выглядело роскошно. Но из-за высоких каблуков и шпильки актриса упала во время позирования перед камерами.
Бриттани Сноу ("17 сентября")
Актриса и режиссер попыталась привлечь внимание благодаря яркому желтому образу с золотым колье с голубыми вставками.
Ванесса Хадженс
Свой статус будущей матери актриса подчеркнула облегающим черным платьем с горловиной и нежными классическими украшениями.
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