Оскар 2024: все победители премии

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе стартовала 96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Американская киноакадемия традиционно отмечает лучшие фильмы в разных категориях, актеров, актрис, режиссеров, сценаристов и других кинодеятелей золотыми статуэтками.

Триумфатором вечера обещает стать лента "Оппенгеймер", представленная в 13-ти номинациях. OBOZ.UA следит за прямым эфиром с церемонии награждения и собирает в материале всех победителей премии этого года.

Победители "Оскара 2024":

Самый лучший фильм -

Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Бедные создания"

Лучший актер – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни Младший, Льюис Штраус в "Оппенгеймере"

Лучшая актриса второго плана – Да'Вайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучшие дизайны костюмов – "Бедные создания"

Лучшие макияж и прически – "Бедные создания"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Удивительная история Генри Шугара"

Лучший анимационный короткоментражный фильм

Лучший адаптированный сценарий –

Лучший оригинальный сценарий –

Лучшая оригинальная музыка к фильму –

Лучший полнометражный документальный фильм – "20 дней в Мариуполе", Украина

Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская"

Лучший фильм на иностранном языке – "Зона интересов", Великобритания

Лучший полнометражный анимационный фильм – "Мальчик и цапля"

Лучшая работа художников-постановщиков – "Бедные создания"

Лучший монтаж – "Оппенгеймер"

Лучший звук – "Зона интересов"

Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один"

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

Новость дополняется и...

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" имеет все шансы на победу в номинации "Самый лучший документальный фильм". По крайней мере, букмекеры разместили работу видеографа и военного журналиста Мстислава Чернова на первое место в своем рейтинге.

В фильме показаны попытки мариупольцев выжить в условиях осады без воды, пищи, мобильной связи. И все это под постоянными обстрелами со стороны российских войск. Кроме того, фильм описывает сложный и опасный процесс эвакуации людей из Мариуполя. Чернов снимал эвакуационные колонны, попадавшие под очередные обстрелы оккупантов. Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка задокументировали ужасные разрушения Мариуполя, ставшие результатом российских бомбардировок: изуродованные дома, больницы, школы и другие инфраструктурные объекты. "20 дней в Мариуполе" уже получил ряд престижных наград, среди которых и BAFTA, также в категории "Лучший документальный фильм".

Как известно, "Оскар" считается главной мировой кинопремией, а все премии-предшественницы называют его репетициями. Именно поэтому, анализируя победителей "Золотого глобуса", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США и других, можно предсказать и примерный список триумфаторов на "Оскаре".

Так, 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус" состоялась в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США. О победителях можно узнать здесь.

А ночью с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Кто получил желаемые статуэтки – читайте по ссылке.

Также OBOZ.UA писал о победителях премии Гильдии киноактеров США, проходившей в ночь с 24 на 25 февраля. Ознакомиться с полным списком предлагаем в нашем материале.

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