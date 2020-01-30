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30 января • обновлено в 14:44
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Торговать самостоятельно: украинцам рассказали, как можно не платить за свет

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Вместо покупки электроэнергии из центральных сетей, гражданам Украины выгоднее становиться ее производителями благодаря установке возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил экс-глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, пишет "Энергореформа". По его словам, концепция самостоятельного производства и потребления электроэнергии является идеальной для рынка нашей страны.

Торговать самостоятельно: украинцам рассказали, как можно не платить за свет

ips-journal.eu

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"Из-за того, что в энергосистеме Украины отсутствует гибкость, идеальным вариантом станет появление просьюмеров (от слова "producer", производитель и "consumer", потребитель. – Ред), которые одновременно производят и потребляют энергию. Параллельно необходимо ввести стимулирующее законодательство, которое позволит им устанавливать системы аккумулирования энергии", – утверждает эксперт.

По словам Савчука, стимулирование частных потребителей, домохозяйств и энергетических кооперативов к производству электроэнергии из возобновляемых источников позволит сделать энергосистему Украины более гибкой и стабильной.

"Быть просьюмером выгодно. Это хорошая возможность генерировать энергию для собственных нужд, при этом и зарабатывать на продаже остатков в сеть. Самое интересное, что для небольших систем аккумулирования может подойти даже электромобиль. Например, электромобиль, стоит в гараже, может отдавать энергию в сеть, когда это нужно, или забирать ее излишки", – уверяет он.

При этом, отмечает эксперт, Украина пока не готова к подобному энергетическому переходу. Стремительному развитию возобновляемой энергетики страны, в частности, мешают недостатки в законодательстве.

"Имеющаяся законодательная база не позволяет нам этого делать. Нужны масштабные изменения и техническая способность это реализовать", – уверен Савчук

Ранее OBOZREVATEL писал, что по последним данным статистической службы Европейского Союза, в 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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