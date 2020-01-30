Торгувати самостійно: українцям розповіли, як можна не платити за світло

Замість придбання електроенергії з центральних мереж, громадянам України вигідніше ставати її виробниками завдяки встановленню відновлювальних джерел енергії.

Про це заявив ексглава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, пише "Енергореформа". За його словами, концепція самостійного виробництва і споживання електроенергії є ідеальною для ринку нашої країни.

ips-journal.eu

"Через те, що в енергосистемі України відсутня гнучкість, ідеальним варіантом стане поява просьюмерів (від слова "producer", виробник і "consumer", споживач. – Ред), які одночасно виробляють і споживають енергію. Паралельно необхідно ввести стимулююче законодавство, яке дозволить їм встановлювати системи акумулювання енергії", – стверджує експерт ..

За словами Савчука, стимулювання приватних споживачів, домогосподарств і енергетичних кооперативів до виробництва електроенергії з поновлюваних джерел дозволить зробити енергосистему України більш гнучкою і стабільною.

"Бути просьюмером вигідно. Це хороша можливість генерувати енергію для власних потреб, при цьому і заробляти на продажу залишків в мережу. Найцікавіше, що для невеликих систем акумулювання може підійти навіть електромобіль. Наприклад, електромобіль, що стоїть в гаражі, може віддавати енергію в мережу, коли це потрібно, або забирати її надлишки", – запевняє він.

При цьому, відзначає експерт, Україна поки не готова до подібного енергетичного переходу. Стрімкому розвитку відновлюваної енергетики країни, зокрема, заважають недоліки в законодавстві.

"Наявна законодавча база не дозволяє нам цього робити. Потрібні масштабні зміни і технічна спроможність це реалізувати", – впевнений Савчук

Раніше OBOZREVATEL писав, що за останніми даними статистичної служби Європейського Союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

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