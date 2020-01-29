"Зеленые" аукционы в Украине: стал известен порядок проведения

В Украине опубликован порядок проведения "зеленых" аукционов по продаже энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Вести торги будет госпредприятие "Гарантированный покупатель" (ГП).

Об этом сообщает "Энергореформа". Согласно планам правительства, "зеленые" аукционы должны обеспечить честную конкуренцию среди производителей возобновляемой энергии, а также сделать ее продажу прозрачной и простой для инвесторов.

Возобновляемая энергия

Согласно постановлению Кабинета министров, доступ участников аукционов к электронной торговой системе ProZorro.Продажи осуществляется через сервисы, которые предоставят авторизованные электронные площадки (АЭП). Перед проведением аукционов продавцы могут через сайт площадок задавать вопросы ГП по поводу торгов.

Аукцион будет проводиться не раньше чем через 30 дней, но не позже 60 дней с момента его объявления ГП. Владельцы ВИЭ-объектов, которые хотят принять участие в торгах, должны через АЭП подать заявку с закрытым предложением, в котором должна указываться цена и величина мощности (обозначается в кВт).

Цена обозначается в евроцентах за 1 кВт-ч и для солнечных (СЭС) и ветроэлектростанций (ВЭС) и не может быть выше уровня "зеленого" тарифа, установленного на дату проведения аукциона, а для других объектов (биомасса, биогаз, геотермальная энергия) – выше "зеленого" тарифа по состоянию на 1 января 2020 года.

Участники аукциона до окончания срока подачи заявок имеют право аннулировать их или внести в изменения. Основанием для отмены аукциона (до момента его проведения) является отмена или изменение решения Кабмина по объему квот, а также возникновение технических или программных неполадок. При этом аукцион считается несостоявшимся в случае, если на участие в нем поступило менее двух заявок.

Во время проведения торгов, после активации модуля проведения аукциона торговая система в течение 15 минут позволит участникам ознакомиться с информацией о проведении аукциона, а после автоматически отводит еще 15 минут на обновление уменьшения ценовых предложений. По окончанию этого времени система завершает аукцион и раскрывает информацию, после чего предложения участников размещаются по рейтингу в порядке увеличения цены.

В случае подачи участниками одинаковых ценовых предложений выше в рейтинге отображается информация, которая была размещена раньше. В тот же день публикуется протокол результатов.

В течение 10 дней с момента формирования списка участников ГП проводит проверку документов всех участников. По ее итогам торговая система формирует новый протокол. С этого момента, в соответствии с рейтингом, участник с наименьшей ценой на заявленную мощность получает статус победителя и на протяжении 15 дней подписывают с ГП протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в деталях описал, что такое "зеленые" аукционы, и как они будут работать в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!