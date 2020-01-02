У приливній зоні Китаю запустили незвичну сонячну станцію: фото

У Китаї на території провінції Чжецзян побудували сонячну електростанцію потужністю 340 МВт.

Про це повідомляє агентство XinhuaNet. Варто зазначити, що станція розміщена в приливно-відливній зоні узбережжя, тому сонячні панелі станції встановлені на високих металевих фермах.

На території понад 400 га встановлено понад 1,2 млн сонячних панелей загальною потужністю понад 340 МВт. За попередніми оцінками, сонячна електростанція буде в середньому виробляти близько 375 млн кВт*год електроенергії на рік.

Станція в провінції Чжецзян russian.news.cn

Станція в провінції Чжецзян russian.news.cn

Автори проєкту вибрали приливну зону узбережжя цілеспрямовано, для оптимізації використання території провінції. Завдяки рішенню інженерів, сонячні панелі станції дозволять ефективно використовувати території, непридатні для сільського господарства.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт, які стануть найпотужнішими у світі.

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