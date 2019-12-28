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28 декабря • обновлено в 13:10
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/ Солнечная энергетика

Свел платежи к нулю: украинец поделился опытом установки солнечных панелей

1.1т
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Семья Скурских из села Борсуки в Тернопольской области установила на своем участке солнечную станцию мощностью 30 кВт.

Об этом сообщает региональный портал 0352.ua. По словам главы семьи, впервые он задумался об идее установки источника возобновляемой энергии, находясь на заработках в Польше.

Руслан Скурский вместе с сыном

Руслан Скурский вместе с сыном

0352.ua

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"Про альтернативные источники энергии Руслану Скурскому рассказал поляк Мартин Станчик, который пожаловался на неподъемные тарифы на оплату энергоносителей. После покупки и установки домашней станции мужчина смог свести к нулю платежи за электричество", – отмечает издание.

Впоследствии Скурский вернулся в Украину из Польши, где также загорелся идеей установки солнечных панелей, чтобы повторить успешный опыт товарища из соседней страны.

"Мужчина в совершенстве изучил, проанализировал работу солнечных панелей, с помощью товарища разработал проект, и закупил оборудование китайского производства. Теперь супруги не нарадуется, ведь сейчас они не только пользуются бесплатной электроэнергией, но и зарабатывают, так как при минимальном производстве 30 КВТ энергии в сутки, они излишки электричества продают государству по выгодным ценам", – отмечает издание.

По словам владельца панелей, они приносят экономическую и экологическую выгоду. Они также безопасные и устойчивые при любой погоде, подчеркивает владелец.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как киевлянин Константин Сушинов установил солнечные панели на балконе двухкомнатной квартиры, после чего стал существенно сэкономить на коммунальных платежах.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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