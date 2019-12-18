Мировой рекорд: в Китае показали самые мощные солнечные панели

Китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%.

Об этом сообщает PV Magazine. Стоит отметить, что ранее место лидера занимали модули от компании SunPower мощностью в 400 Вт.

Презентация солнечных панелей Risen Energy pv-magazine.com

Новые панели отличаются внушительными размерами в 2,2 метра и состоят из половинчатых монокристаллических кремниевых пластин нового поколения от Zhonghuan Semiconductor, длиной 210 мм. По мнению производителя, их новые модули "открывают эру панелей мощностью 600 Вт и выше".

Презентация солнечных панелей Risen Energy pv-magazine.com

По расчётам Risen Energy, новый солнечный модуль обладает рядом конкурентных преимуществ: позволяет снизить стоимость системы (без учета модуля) на 9,6% и удешевить нормированную стоимость электроэнергии (LCOE) на 6,1%. Кроме того, производитель уверен, что мощность панелей нового типа можно довести до 625 Вт.

"Несколько лет назад, чтобы создать солнечную станцию мощностью 1 кВт, требовалось четыре модуля, сегодня становится достаточно двух. Это существенно снижает расход материалов и компонентов и, соответственно, стоимость солнечной энергии", – подчеркивает издание.

Презентация солнечных панелей Risen Energy pv-magazine.com

Стоит отметить, что у солнечных панелей есть два ключевых параметра: мощность и эффективность. И если в категории мощности панели Risen Energy сейчас занимают первое место, то по критерию эффективности лидерство по-прежнему удерживает компания Sun Power, чьи панели обеспечивают показатель в 22,8%. На втором месте по эффективности стоят панели LG и REC Solar (21.7%), третье место удерживает Panasonic (20.3%).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали покрытие, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

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