Ученые научились добывать "зеленую" энергию из влажного воздуха

Исследователи из Массачусетского технологического университета в США создали устройство, которое добывает энергию из влажного воздуха.

Об этом сообщает Nature. Устройство способно генерировать электричество благодаря особым свойствам белковых нанонитей, которые вырабатывают бактерии.

Иллюстрация wikimedia.org

Генератор работает за счет разницы влажности между воздухом и внутренними слоями массива белковых "нитей", из которых оно состоит. Благодаря этому между электродами прибора возникает небольшое напряжение. Эксперимент показал, что тестовая установка способна вырабатывать достаточно энергии для работы небольшого экрана.

Размеры генератора составляют один на два сантиметра. Центральный элемент устройства – тонкая пленка из проводящих белковых нанонитей толщиной около семи микрометров. Снизу и сверху располагаются золотые электроды, между которыми возникает напряжение.

Измерения показали, что при отсутствии нагрузки в генераторе поддерживается напряжение около 0,5 вольта, причем устройство способно вырабатывать ток на протяжении десятков часов.

Инженеры показали практическую применимость генератора, создав цепь из 17 последовательно соединенных устройств, а также подключив к ним конденсаторы, к которым был подключен светодиодный или жидкокристаллический экран. Генераторы создавали напряжение 10 вольт, а конденсаторам хватало энергии для питания экрана.

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