Ученые впервые придумали, как добывать электричество из дождя

В Китае инженеры из Университета Гонконга разработали устройство, которое позволит использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии.

Об этом сообщает портал CityU. Исследователи отмечают, что и раньше пытались превратить дождь в источник "зеленой" энергии, однако до сегодняшнего дня им не удавалось создать достаточно эффективное устройство для преобразования энергии.

Иллюстрация dissolve.com

Авторы изобретения создали полевой транзистор, который во время дождя способен обеспечивать стабильное напряжение в 140 В. Этого достаточно для одновременной работы более чем 100 маленьких светодиодных лампочек.

Новая конструкция соединяет алюминиевый электрод с электродом из оксида индия и олова, покрытым материалом с электрическим зарядом. Когда капля попадает на поверхность устройства, она соединяет два электрода и создает замкнутую цепь.

Исследователи отмечают, что устройство способно работать и в случае постоянного дождя. В этом случае напряжение накапливается и в конечном итоге достигает точки насыщения.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Китае анонсировали запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak, который в теории может стать неисчерпаемым источником чистой энергии.

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