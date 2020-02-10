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10 февраля • обновлено в 13:30
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Ученые впервые придумали, как добывать электричество из дождя

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В Китае инженеры из Университета Гонконга разработали устройство, которое позволит использовать дождь в качестве источника возобновляемой энергии.

Об этом сообщает портал CityU. Исследователи отмечают, что и раньше пытались превратить дождь в источник "зеленой" энергии, однако до сегодняшнего дня им не удавалось создать достаточно эффективное устройство для преобразования энергии.

Иллюстрация

Иллюстрация

dissolve.com

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Авторы изобретения создали полевой транзистор, который во время дождя способен обеспечивать стабильное напряжение в 140 В. Этого достаточно для одновременной работы более чем 100 маленьких светодиодных лампочек.

Новая конструкция соединяет алюминиевый электрод с электродом из оксида индия и олова, покрытым материалом с электрическим зарядом. Когда капля попадает на поверхность устройства, она соединяет два электрода и создает замкнутую цепь.

Исследователи отмечают, что устройство способно работать и в случае постоянного дождя. В этом случае напряжение накапливается и в конечном итоге достигает точки насыщения.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Китае анонсировали запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak, который в теории может стать неисчерпаемым источником чистой энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Китай
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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