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9 января • обновлено в 10:13
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/ Экология

Ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества

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Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы проекта обещают сделать свой продукт более доступным, чем соя.

Об этом сообщает BBC. Производители уверяют, что один килограмм порошка способен обеспечить суточную норму питательных веществ для 10 людей.

Проект Solar Food

Проект Solar Food

bbc.com

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В США начнут делать еду из воздуха: как такое возможно

Исследователи из Solar Food производят искусственный протеин из почвенных бактерий, которые питаются водородом. Ученые уверяют, что в будущем пищу можно будет создавать с практически нулевым выбросом парниковых газов, если перейти на производство из возобновляемых источников энергии.

Процесс создания протеина Solar Food

Процесс создания протеина Solar Food

bbc.com

Во время производства протеина в Solar Food при помощи электричества разбивают молекулы водяного пара для образования водорода. Полученный в результате химической реакции углекислый газ становится источником углерода, а вместе результаты этой реакции позволяют размножаться бактериям, полученным из почвы, что позволяет получить вещество, насыщенное белками, жирами и углеводами.

Готовый продукт Solar Food

Готовый продукт Solar Food

bbc.com

Пока компания не запускала массовое производство даже в экспериментальном режиме, а их мощностей хватает на создание одного килограмма порошка. Его состав состоит из 50-60% белка, 5-10% жиров и 20-25% углеводов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США стартап Air Co. при помощи солнечной энергии начал производство "экологически чистой" водки, которая, по утверждению изобретателей, состоит из углекислого газа и воды.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Финляндия
Теги
Green Oboz Экология
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