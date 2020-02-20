Вчені навчилися видобувати "зелену" енергію з вологого повітря

Дослідники з Массачусетського технологічного університету в США створили пристрій, який видобуває енергію з вологого повітря.

Про це повідомляє Nature. Пристрій здатний генерувати електрику завдяки особливим властивостям білкових нанониток, які виробляють бактерії.

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Генератор працює за рахунок різниці вологості між повітрям і внутрішніми шарами масиву білкових "ниток", з яких воно складається. Завдяки цьому між електродами приладу виникає невелика напруга. Експеримент показав, що тестова установка здатна виробляти достатньо енергії для роботи невеликого приладу.

Розміри генератора складають один на два сантиметри. Центральний елемент пристрою – тонка плівка з білкових нанониток товщиною близько семи мікрометрів. Знизу і зверху розташовуються золоті електроди, між якими виникає напруга.

Вимірювання показали, що при відсутності навантаження в генераторі підтримується напруга близько 0,5 вольта, причому пристрій здатний виробляти струм протягом десятків годин.

Інженери показали практичну користь генератора, створивши ланцюг з 17 послідовно з'єднаних пристроїв, а також підключивши до них конденсатори, до яких був підключений світлодіодний або рідкокристалічний екран. Генератори створювали напругу 10 вольт, а конденсаторів вистачало енергії для живлення екрану.

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