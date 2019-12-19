Неисчерпаемый источник чистой энергии: в Китае анонсировали запуск экспериментального реактора

В Китае руководство Национальной ядерной корпорации (CNNC) анонсировало запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak в 2020 году.

В теории установка может стать источником практически неисчерпаемого количества дешевой и чистой энергии, отмечает издание Newsweek. Проект китайских ученых отличается от аналогичных реакторов благодаря особенностям конструкции.

reuters.com Токамак EAST в провинции Аньхой

Глава Юго-западного института физики Дуан Сюру на ежегодной конференции China Fusion заявил,что новая установка ядерного синтеза достигнет температуры свыше 200 млн °C; это в 13 раз выше, чем температура в центре Солнца, отмечают авторы. При этом издание напоминают, что предыдущие установки, разработанные в рамках подобных экспериментов, достигали предела в 100 млн °C.

На Солнце, в центре которого температура достигает 15 млн °C, легкие ядра водорода во время ядерного синтеза объединяются, чтобы образовать более тяжелый гелий. Чтобы воссоздать процесс на Земле, ученые должны нагреть топливо, то есть виды водорода, до температуры свыше 100 млн °C.

В этой точке топливо становится плазмой, которую нужно стабилизировать. Для этого ученые используют устройство в виде пончика – токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Установка использует магнитные поля, чтобы стабилизировать плазму и сделать возможным дальнейшую реакцию для выделения энергии.

По данным издания, ранее ученым уже удавалось достичь стабильного ядерного синтеза. Но, к сожалению, затратная энергия превышала ту, которую удалось таким образом генерировать.

По словам ядерного физика из Управления атомной энергетики Великобритании Джеймса Гаррисона, китайский проект HL-2M Tokamak отличается от других подобных устройств большей гибкостью магнитного поля. Благодаря этому ученые смогут защитить реактор изнутри, когда он работает на высокой мощности.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технического университета Эйндховена создали "мини-реактор", который работает по принципу растительного фотосинтеза.

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