Запас хода на уровне электромобилей: в США показали мощный электровелосипед

Американская компания Nireeka начала принимать заказы на поставку электрического велосипеда Prime, ключевой особенностью которого является скорость и запас хода до 80 км на одном заряде.

Об этом сообщает Electrek. Внушительный пробег и способность поддерживать работу мощного двигателя обеспечивает аккумулятор LG.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka electrek.co

Инженеры Nireeka установили на Prime электродвигатель мощностью 1000 Вт и крутящим моментом в 160 Нм. Благодаря этому велосипед массой 26 кг может развивать максимальную скорость до 25 км/ч без использования педалей.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka electrek.co

У велосипеда рама из карбонового волокна, а двигатель Bafang располагается посередине, в педальном блоке. Торможение обеспечивают гидравлические дисковые тормоза, а "интеллектуальная" система подсобит с контролем скорости и ускорения.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka electrek.co

В комплектации существуют варианты с узкими и широкими колесами, что должно быть полезно для езды по песку, снегу и даже неглубоким водоемам, судя по заявлениям производителя. По его словам, велосипед получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP65.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka electrek.co

Стоимость велосипеда начинается с отметки $1999. Точной даты поставок пока нет, нужно зарегистрироваться на сайте Nireeka, оплатить депозит в $100, после чего получить на почту специальную ссылку и доплатить оставшиеся $1899.

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