Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Запас хода на уровне электромобилей: в США показали мощный электровелосипед

1.2т
Читать материал на украинском

Американская компания Nireeka начала принимать заказы на поставку электрического велосипеда Prime, ключевой особенностью которого является скорость и запас хода до 80 км на одном заряде.

Об этом сообщает Electrek. Внушительный пробег и способность поддерживать работу мощного двигателя обеспечивает аккумулятор LG.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

electrek.co

Новости
В Испании создали необычный электрический велосипед: появились фото и видео

Инженеры Nireeka установили на Prime электродвигатель мощностью 1000 Вт и крутящим моментом в 160 Нм. Благодаря этому велосипед массой 26 кг может развивать максимальную скорость до 25 км/ч без использования педалей.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

electrek.co

У велосипеда рама из карбонового волокна, а двигатель Bafang располагается посередине, в педальном блоке. Торможение обеспечивают гидравлические дисковые тормоза, а "интеллектуальная" система подсобит с контролем скорости и ускорения.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

electrek.co

В комплектации существуют варианты с узкими и широкими колесами, что должно быть полезно для езды по песку, снегу и даже неглубоким водоемам, судя по заявлениям производителя. По его словам, велосипед получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP65.

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

Электрический велосипед Prime от компании Nireeka

electrek.co

Стоимость велосипеда начинается с отметки $1999. Точной даты поставок пока нет, нужно зарегистрироваться на сайте Nireeka, оплатить депозит в $100, после чего получить на почту специальную ссылку и доплатить оставшиеся $1899.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах показали самый мощный электрический велосипед в мире Trefecta RDR со съемным аккумулятором и запасом хода в 200 км.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги