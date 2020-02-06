Двухколесный внедорожник: Jeep показала сверхмощный электрический велосипед e-Bike

В США компания Jeep показала рабочий прототип своего первого электрического велосипеда e-Bike.

Об этом сообщает Electrek. Новинка станет первым электрическим представителем марки Jeep.

Электрический велосипед Jeep e-Bike electrek.co

"В отличие от других автомобильных гигантов в США, Jeep только делает первые шаги в направлении электрической мобильности. Первым шагом в этом направлении для компании станет мощный электрический велосипед-внедорожник e-Bike", – пишет издание.

Инженеры оснастили новинку колёсами толщиной 12 см и электродвигателем мощностью 750 Вт. Аккумулятор повышенной емкости обеспечивает велосипеду запас хода в 64 км.

Электрический велосипед Jeep e-Bike electrek.co

"В основе велосипеда лежит двигатель Bafang M620, известный также под именем Bafang Ultra. И мощность этого двигателя гораздо выше. Она достигает 1,6 кВт, а крутящий момент — 160 Нм. И это невероятно много для велосипеда", – подчеркивают авторы.

Согласно информации на сайте производителя, e-Bike также получит четырёхпоршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Dorado и двойную подвеску QuietKat Fire-Link.

Электрический велосипед Jeep e-Bike electrek.co

Что касается цены e-Bike, то она пока не объявлена, как и подробные характеристики. Ориентировочно компания озвучит их весной, после чего к началу лета велосипед должен поступить в продажу.

Отдельно стоит отметить, что маркетологи компании Jeep не стали мелочиться и для рекламы велосипеда сняли импровизированное мини-"продолжение" культового фильма "День сурка", в котором снялся известный актер Билл Мюррей.

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