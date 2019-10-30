В Испании создали необычный электрический велосипед: появились фото и видео

В Испании компания Rayvolt запустила сбор средств для начала промышленного производства электрического велосипеда X One, который оснащен смартфоном и системой распознавания лиц.

Об этом сообщает СleanTechnica. Планируемая розничная цена составит порядка $4 тыс. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

X One получил выпуклую раму, в которую прячется проводка и аккумулятор. В центральную раму из алюминия около руля встроен смартфон с функцией распознавания лица. На экран гаджета также выводится информация про уровень зарядки и скорость велосипеда.

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

В раму встроена LED-фара и задний фонарь, которые включаются по сигналу датчика освещенности. В руль встроены еще два светодиода, которыми можно подавать сигналы при повороте, причем для активации достаточно повернуть голову.

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

Велосипед снабжен регенеративной системой торможения, голосовым управлением и системой помощи. Для автоматической активации электродвигателя используется гироскопический сенсор. Также на велосипед установлены гидравлические тормоза и многоступенчатая трансмиссия.

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

Благодаря карбоновой вилке велосипед весит всего 22 кг. При покупке можно самостоятельно выбрать аккумуляторы разных типов: от Samsung до Panasonic.

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

Для зарядки электровелосипеда придется потратить от 2,5 до 4 часов, после чего можно проехать 50 или 75 км. В заднее колесо можно встроить два варианта двигателя – на 250 Вт либо на 750 Вт. С первым максимальная скорость составит 25 км/ч, со вторым – 45 км/ч.

Электрический велосипед Rayvolt X One rayvoltbike.com

Сейчас разработчики из Rayvolt проводят компанию по краудфандингу проекта. В случае поддержки разработки электровелосипед можно будет купить за $2 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Skoda создала гибридный электрический велосипед без педалей, который объединяет в себе функции скутера и самоката.

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