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10 лютого • оновлено в 18:56
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Запас ходу на рівні електромобілів: в США показали потужний електровелосипед

1.4т
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Американська компанія Nireeka почала приймати замовлення на поставку електричного велосипеда Prime, ключовою особливістю якого є швидкість і запас ходу до 80 км на одному заряді.

Про це повідомляє Electrek. Значний пробіг і здатність підтримувати роботу потужного двигуна забезпечує акумулятор LG.

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

electrek.co

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Інженери Nireeka встановили на Prime електродвигун потужністю 1000 Вт і обертовим моментом в 160 Нм. Завдяки цьому велосипед масою 26 кг може розвивати максимальну швидкість до 25 км/год без використання педалей.

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

electrek.co

У велосипеда рама з карбонового волокна, а двигун Bafang розташовується посередині, в педальному блоці. Гальмування забезпечують гідравлічні дискові гальма, а "інтелектуальна" система підсобить з контролем швидкості і прискорення.

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

electrek.co

У комплектації існують варіанти з вузькими і широкими колесами, що має бути корисно для їзди по піску, снігу і навіть неглибоким водоймам, судячи із заяв виробника. За його словами, велосипед отримав захист від вологи і пилу за стандартом IP65.

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

Електричний велосипед Prime від компанії Nireeka

electrek.co

Вартість велосипеда починається з позначки $1999. Точної дати поставок поки немає, потрібно зареєструватися на сайті Nireeka, оплатити депозит в $100, після чого отримати на пошту спеціальне посилання і доплатити решту $1899.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Тег
Green Oboz
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