Самый мощный в мире: в Европе показали агрессивный электровелосипед

В Нидерландах показали самый мощный электрический велосипед в мире Trefecta RDR со съемным аккумулятором и запасом хода в 200 км.

Об этом сообщает InceptiveMind. Издание отмечает, что благодаря системе Carplay электровелосипед можно подключать к смартфону, благодаря чему можно получить информацию о пройденном километраже, навигации, уровне заряда и т.д.

Электрический велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

Trefecta RDR позиционируется в качестве внедорожника. Комфорт поездки достигается благодаря модифицированной подвеске, новому мощному мотору и увеличенному запасу хода из-за более емкого аккумулятора.

Основу велосипеда составляет литая рама из алюминия, внутри которой установлен двигатель с крутящим моментом 120 Нм. В зависимости от комплектации его мощность может составлять 250, 500 или 920 Вт.

Электрический велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

Съемный аккумулятор емкостью 1480 Вт/ч обеспечивает 200 км запаса хода. Батарея устанавливается в специально предназначенное отделение в верхней части рамы велосипеда.

Мощность двигателя передается заднему колесу через ременную передачу и редуктор с электронным управлением Enviolo. Масса Trefecta RDR – 34 кг.

Максимальная скорость всех вариантов ограничена на отметке в 45 км/ч. На байке установлены дисковые тормоза диаметром 22 см, также есть возможность выбрать между 26- или 27,5-дюймовыми колесами.

Дополнительно опцией также предусмотрена установка системы АБС. Модель в базовой комплектации обойдется по 10 тыс. евро.

Электрический велосипед Trefecta RDR inceptivemind.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Испании компания Rayvolt запустила сбор средств для начала промышленного производства электрического велосипеда X One, который оснащен смартфоном и системой распознавания лиц.

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