В Корее показали роботизированную сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей: фото и видео

Компания Hyundai в Корее показала концепцию сверхбыстрого зарядного устройства электрокаров Hi-Charger на 350 кВт с автоматической подачей зарядного коннектора.
Об этом пресс-служба компании сообщает в Twitter. Конструкция станции позволяет расположить зарядный коннектор с нужной стороны для любых электромобилей.
Автоматическая зарядная станция Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Концепция станции Hi-Charger представляет собой автоматически вращающийся блок с кабелем над основным зарядным устройством. Когда электромобиль паркуется на станции, кабель с коннектором опускается, что позволяет расположить зарядный "пистолет" над зарядным слотом электромобиля, вне зависимости от модели авто.
Автоматическая зарядная станция Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Роботизированный концепт по мощности равен сверхбыстрым зарядным станциям Ionity, установленным в Европе, однако отличается футуристическим дизайном. При этом кабель станции в статическом состоянии всегда спрятан внутри блока зарядки, что исключает возможность его повреждения.
Кроме того, излучаемый станцией ореол света позволяет избавиться от дополнительного освещения.
Автоматическая зарядная станция Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Hyundai Hi-Charger, EV charging redefined.— Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) December 5, 2019
Enjoy effortless charging experience with 350kWh ultra-fast EV charger.
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