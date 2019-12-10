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10 декабря • обновлено в 05:59
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В Корее показали роботизированную сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей: фото и видео

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Компания Hyundai в Корее показала концепцию сверхбыстрого зарядного устройства электрокаров Hi-Charger на 350 кВт с автоматической подачей зарядного коннектора.

Об этом пресс-служба компании сообщает в Twitter. Конструкция станции позволяет расположить зарядный коннектор с нужной стороны для любых электромобилей.

Автоматическая зарядная станция Hyundai

Автоматическая зарядная станция Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

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Концепция станции Hi-Charger представляет собой автоматически вращающийся блок с кабелем над основным зарядным устройством. Когда электромобиль паркуется на станции, кабель с коннектором опускается, что позволяет расположить зарядный "пистолет" над зарядным слотом электромобиля, вне зависимости от модели авто.

Автоматическая зарядная станция Hyundai

Автоматическая зарядная станция Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

Роботизированный концепт по мощности равен сверхбыстрым зарядным станциям Ionity, установленным в Европе, однако отличается футуристическим дизайном. При этом кабель станции в статическом состоянии всегда спрятан внутри блока зарядки, что исключает возможность его повреждения.

Кроме того, излучаемый станцией ореол света позволяет избавиться от дополнительного освещения.

Автоматическая зарядная станция Hyundai

Автоматическая зарядная станция Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Южная Корея
Теги
электромобили Green Oboz Hyundai
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