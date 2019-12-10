В Корее показали роботизированную сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей: фото и видео

Компания Hyundai в Корее показала концепцию сверхбыстрого зарядного устройства электрокаров Hi-Charger на 350 кВт с автоматической подачей зарядного коннектора.

Об этом пресс-служба компании сообщает в Twitter. Конструкция станции позволяет расположить зарядный коннектор с нужной стороны для любых электромобилей.

Автоматическая зарядная станция Hyundai twitter.com/Hyundai_Global

Концепция станции Hi-Charger представляет собой автоматически вращающийся блок с кабелем над основным зарядным устройством. Когда электромобиль паркуется на станции, кабель с коннектором опускается, что позволяет расположить зарядный "пистолет" над зарядным слотом электромобиля, вне зависимости от модели авто.

Автоматическая зарядная станция Hyundai twitter.com/Hyundai_Global

Роботизированный концепт по мощности равен сверхбыстрым зарядным станциям Ionity, установленным в Европе, однако отличается футуристическим дизайном. При этом кабель станции в статическом состоянии всегда спрятан внутри блока зарядки, что исключает возможность его повреждения.

Кроме того, излучаемый станцией ореол света позволяет избавиться от дополнительного освещения.

Автоматическая зарядная станция Hyundai twitter.com/Hyundai_Global

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