В Британии создали первые в мире "исчезающие" зарядные станции: фото

Компания Urban Electric Networks установила в английском Оскфорде зарядные станции, которыми можно управлять со смартфона, чтобы прятать под землю после конца "заправки" электрокара.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Авторы изобретения утверждают, что разработка является уникальной и не имеет аналогов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зарядная станция Urban Electric thedriven.io

Каждый пилон зарядной станции выдает 7 кВт выходной мощности. С учетом скорости зарядки среднего электрокара порядка 40 км за час, зарядная станция позволит за ночь "заправлять" большинство типов автомобилей, отмечают создатели.

Устройство предназначено для установки в неглубокие ямы, что позволяет устанавливать его в местах с существующими подземными коммуникациями. Также каждый пилон включает в себя ряд датчиков для обнаружения и предотвращения столкновений с препятствиями (например, припаркованный автомобиль).

Зарядная станция Urban Electric thedriven.io

Рабочий прототип устройства с шестью пилонами был установлен в британском городе Оксфорд. По итогам тестирования проект получил награду GreenFleet за инновации в отрасли.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания BMW Group разработала проект, который усовершенствует зарядные станции электромобилей для оптимального использования энергии из возобновляемых источников.

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