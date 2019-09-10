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10 сентября • обновлено в 22:31
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McDonald's занялся проблемами электромобилей: что придумали владельцы

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Компания McDonald’s стала крупнейшей в Швеции сетью ресторанов, которая оснастила свои заведения сетью зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает издание Design Boom, которое подсчитало, что на данный момент компания установила 55 зарядных станций по всей стране, причем в дальнейшем планирует установить такие станции во все свои рестораны.

Указатель показывает цену зарядки, стоимость Mig Mac и Happy Meal

Указатель показывает цену зарядки, стоимость Mig Mac и Happy Meal

designboom.com

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В компании утверждают, что решились на изменения после того, как прочли исследование, в котором говорилось, что половина водителей электрокаров испытывает трудности с поиском точек для заряда авто.

Чтобы решить эту проблему, в McDonald’s придумали установить зарядные станции для электрокаров в своих заведениях и изменить дизайн своей знаменитой рекламной стойки, на которой теперь отображается стоимость зарядки электромобиля, цена на Big Mac и Happy Meal.

Первые знаки, дизайн которых разработало рекламное агентство NORD DDB, были установлены в ресторанах в шведских городах Мьёльби и Мункедале.

"Наш знак — это новое и забавное решение для классического способа", — заявил Кристоффер Реннблад, директор по маркетингу McDonald’s в Швеции.

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Тема
электрокары
Место
Швеция
Тег
электромобили
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