В Европе установили самую мощную зарядную станцию

Нефтегазовая компания Repsol в испанском муниципалитете Абанто-и-Сьервана запустила самую мощную зарядную станцию в Европе мощностью до 400 кВт на каждый зарядный терминал (всего их четыре).

Об этом сообщает издание Insideevs. Авторы подчеркивают, что ранее компания уже выпустила сверхбыструю электрозаправку мощностью до 350 кВт на один из шести зарядных терминалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Оснащенная высокоскоростными разъемами CCS Combo 2 станция сможет заряжать до 4 электромобилей одновременно. При этом система распределения мощности гарантирует оптимальную интенсивность подзарядки каждого электрокара.

Расположенная на трассе А-8 в Бискайской провинции электрозаправка также оснащена солнечными панелями и системой накопления энергии, что "облегчает интеграцию и распределение ресурсов", подчеркивают в компании. Это позволяет ей заряжаться во время солнечной погоды и возвращать энергию обратно в сеть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории аэропорта "Борисполь" под Киевом появятся парковочные места с зарядными станциями для электромобилей.

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