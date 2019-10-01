В Швеции создали дорогу, которая сама заряжает электрокары

В Швеции начали глобальные испытания проекта EVolution Road, в рамках которого предполагается постройка дорог, оснащенных устройствами для зарядки электротранспорта на ходу.

Об этом сообщает пресс-служба компании ElonRoad. Отмечается, что инициатором развития проекта стала израильская компания ElectReon, которая предоставила технологии для процесса индукционной зарядки.

Испытание тестового прототипа Elonroad elonroad.com

Дороги EVolution Road представляют из себя дорогу с рельсом высотой 5 см и шириной 30 см, которая автоматически заряжает электротранспорт. Первые масштабные испытания проведут при участии электрических польских автобусов Solaris. Оснащенные специальными датчиками электробусы будут заряжаться в момент контакта токосъемника с проводящей электричество рельсой на дороге.

Демонстрационную площадку длиной в один километр установят в городе Лунд, где участок дороги оборудуют специальным рельсом. Инженеры отмечают, что установка системы требует минимум вмешательства в городскую инфраструктуру.

Строительство демонстрационной площадки начнется в первом квартале 2020 года, а весь проект будет работать в течение трех лет. Дорога будет использовать беспроводную связь, чтобы идентифицировать приближающиеся электрические транспортные средства. При этом плата за использование дороги будет автоматической благодаря беспроводной связи между электробусом и дорогой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Toyota создала электромобиль, который не нужно заряжать.

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