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11 ноября • обновлено в 10:50
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В Германии придумали интеллектуальные зарядные станции для электрокаров

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В Германии компания BMW Group разработала проект, который усовершенствует зарядные станции электромобилей для оптимального использования энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает портал Аutomobilsport со ссылкой на пресс-службу компании. Издание также подчеркивает, что разработка проекта велась вместе с компанией TenneT B.V., которая является национальным оператором электросетей Нидерландов.

В Германии придумали интеллектуальные зарядные станции для электрокаров

https://www.greencarreports.com

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"Интеллектуальная система управления зарядными станциями, разработанная BMW, сможет при помощи процесса зарядки электромобилей поддерживать стабильность напряжения в сети и оптимально использовать энергию из возобновляемых источников. После успешных тестов в США, технология была опробована в Германии", – сообщают журналисты.

Демонстрация принципа распределения энергии

Демонстрация принципа распределения энергии

automobilsport.com

Интеллектуальные зарядные станции помогут управлять заправкой электромобилей с учетом состояния электросетей и количества доступной "зеленой" энергии. Зарядка электромобилей может быть на время уменьшена в случае дефицита энергии.

Таким образом можно снизить нагрузку на сеть. При этом система возобновит зарядку, как только в сети появятся необходимые объемы "зеленого" электричества.

Демонстрация принципа балансировки энергии в сети

Демонстрация принципа балансировки энергии в сети

automobilsport.com

"Благодаря интеллектуальным зарядным станциям, операторы энергосистем смогут решать проблему нестабильных объемов возобновляемой энергии в сети. К примеру, кратковременное снижение зарядки электрокаров позволит устранять перегрузки, а также избавит энергосети от необходимости использовать ископаемую энергию на электростанциях в случае нехватки "зеленой" генерации", – отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли способ добычи, хранения и использования солнечной энергии при помощи особого вещества на базе углерода, водорода и азота.

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Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
Green Oboz электромобили BMW
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