Головна Новини
10 грудня • оновлено в 05:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

У Кореї показали роботизовану надшвидку зарядну станцію для електромобілів: фото і відео

651
Читати матеріал російською

Компанія Hyundai в Кореї показала концепцію надшвидкого зарядного пристрою електрокарів Hi-Charger на 350 кВт з автоматичною подачею зарядного коннектора.

Про це пресслужба компанії повідомляє в Twitter. Конструкція станції дозволяє розташувати зарядний коннектор з потрібною боку для будь-яких електромобілів.

Автоматична зарядна станція Hyundai

Автоматична зарядна станція Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

Новини
Сотні кілометрів за хвилини: у Європі показали нові "суперзаправки" для електрокарів

Концепція станції Hi-Charger являє собою блок, що обертається, з кабелем над основним зарядним пристроєм. Коли електромобіль паркується на станції, кабель з коннектором опускається, що дозволяє розташувати зарядний "пістолет" над зарядним слотом електромобіля, незалежно від моделі авто.

Автоматична зарядна станція Hyundai

Автоматична зарядна станція Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

Роботизований концепт по потужності дорівнює надшвидким зарядним станціям Ionity, встановленим в Європі, однак відрізняється футуристичним дизайном. При цьому кабель станції в статичному стані завжди захований всередині блоку зарядки, що виключає можливість його пошкодження.

Крім того, станція постійно випромінює світло, що дозволяє позбутися від додаткового освітлення.

Автоматична зарядна станція Hyundai

Автоматична зарядна станція Hyundai

twitter.com/Hyundai_Global

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Південна Корея
Теги
електромобілі Green Oboz Hyundai
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги