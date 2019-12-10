У Кореї показали роботизовану надшвидку зарядну станцію для електромобілів: фото і відео

Компанія Hyundai в Кореї показала концепцію надшвидкого зарядного пристрою електрокарів Hi-Charger на 350 кВт з автоматичною подачею зарядного коннектора.
Про це пресслужба компанії повідомляє в Twitter. Конструкція станції дозволяє розташувати зарядний коннектор з потрібною боку для будь-яких електромобілів.
Автоматична зарядна станція Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Концепція станції Hi-Charger являє собою блок, що обертається, з кабелем над основним зарядним пристроєм. Коли електромобіль паркується на станції, кабель з коннектором опускається, що дозволяє розташувати зарядний "пістолет" над зарядним слотом електромобіля, незалежно від моделі авто.
Автоматична зарядна станція Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Роботизований концепт по потужності дорівнює надшвидким зарядним станціям Ionity, встановленим в Європі, однак відрізняється футуристичним дизайном. При цьому кабель станції в статичному стані завжди захований всередині блоку зарядки, що виключає можливість його пошкодження.
Крім того, станція постійно випромінює світло, що дозволяє позбутися від додаткового освітлення.
Автоматична зарядна станція Hyundai
twitter.com/Hyundai_Global
Hyundai Hi-Charger, EV charging redefined.- Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) December 5, 2019
Enjoy effortless charging experience with 350kWh ultra-fast EV charger.
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