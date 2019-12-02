Tesla показала новый тип мобильных зарядных станций: что изменилось

В США компания Tesla показала новый тип мобильных зарядных станций Supercharger, которые используют энергию хранилищ энергии Megapack.

Об этом сообщает Electrive. Издание отмечает, что ранее мобильные зарядные станции заряжались от дизельных генераторов, что становилось поводом для упреков со стороны активистов и экологов.

Зарядная станция Tesla Supercharger electrek.co

Tesla планирует использовать зарядные станции во время праздничных дней. Их будут устанавливать в места увеличенного трафика автомобилей для удовлетворения запроса владельцев электрокаров.

Мобильные зарядные станции Supercharger будут использовать энергию из накопителей Megapack. Это последний тип хранилищ энергии Tesla (первыми двумя были Powerpack и Powerwall), который не зависим от генераторов и имеет емкость хранения до 3 МВт⋅ч и инвертор на 1,5 МВт.

27 ноября пользователи Twitter заметили грузовик с установленными батареями Megapack и зарядными станциями Supercharger на станции San Luis Obispo в Калифорнии.

Megapack charger is open for charging! pic.twitter.com/QAVEOqvVH1 — Brian Swenson (@t3knerd) November 27, 2019

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в пустыне Австралии создадут самую большую батарею Tesla в мире.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!