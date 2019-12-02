Беспроводные зарядные станции: в Британии электрокары можно будет "заправлять по воздуху"

Компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей, которые предлагает установить на территории Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Индукционные зарядные станции предлагается устанавливать на автостоянках, парковках и других общественных местах.
connectedkerb.com
Индукционная зарядная станция Connected Curb
В компании также отмечают, что их разработка является дополнением к традиционным зарядным станциям, поэтому не потребует существенных затрат. Кроме того, конструкция зарядных станций Connected Curb не требует глобальных изменений городской инфраструктуры во время установки.
В бесконтактных зарядных устройствах, которые предлагают устанавливать внутрь дорожного покрытия, расположена индукционная катушка, которая генерирует переменное электромагнитное поле и передает ее на катушку в электромобиле. Во время работы зарядной станции электромагнитное поле превращается в электричество, которое используется для зарядки аккумулятора электрокара.
В компании отмечают, что создание и установка сети станций Connected Curb начнется в течение двух месяцев на территории Великобритании. В других странах Европы индукционные станции стоит ожидать не раньше середины 2020 года.
"Индукционные зарядки станут обыденностью явлением быстрее, чем вы можете себе представить. Производители электромобилей все чаще используют эту технологию в своих новых моделях. Индукционная зарядка не уступает традиционной по скорости зарядки батарей аккумуляторов, однако она проще и удобней в использовании, поскольку не требует установки громоздких уличных сооружений и кабелей", – заявил исполнительный директор компании Connected Curb Крис Пейтман-Джонс.
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